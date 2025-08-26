„2en3an” címmel először rendezték meg a szerzetesrendi diákszövetségek nyári fesztiválját

A nap a keresztény közösségépítés, a testvéri találkozás és a hitben való elmélyülés ünnepe volt: bográcsozás, szerzetesi termékek kóstolója és panelbeszélgetések adtak keretet a kötetlen, de lelki tartalommal átszőtt együttlétnek.

A nyári fesztivál ünnepi szentmisével kezdődött a helyi Keresztelő Szent János-templomban. A szentmise főcelebránsa Zsódi Viktor SchP, a Piarista Rend Magyar Tartományának vezetője volt, koncelebrált Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom templomigazgatója; Stadler László Dezső helyi plébános; Laposa Norbert balatonfűzfői plébános, helyettes esperes; Barkó Gábor Ágoston OSB a Tihanyi Bencés Apátságból, valamint jelen volt Halász Nivárd ciszterci testvér, a Zirci Ciszterci Apátság szerzetese.

A szentmise elején Stadler László Dezső plébános köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy ez az első országos diákszövetségi rendezvény elsősorban a lelki és szellemi alapokat kívánja megteremteni a következő évek közösségi találkozóihoz.

A szentmise szónoka Zsódi Viktor piarista tartományfőnök volt, aki beszédében hálát adott a szerzetesi nevelés örökségéért és gyümölcseiért. Mint mondta: „A válasz nem épületekben vagy statisztikákban rejlik, hanem azokban az életekben, amelyeket az Úr szolgálatának iskoláiban formáltak.” Hangsúlyozta, hogy a szerzetesi iskolák titka a „többlet”, vagyis az, hogy a műveltséghez hozzáadják „az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény élet többletét is”.

Zsódi Viktor felidézte a különböző rendek sajátos lelkiségét: a bencések „ora et labora” hagyományát, a ciszterciek szeretetiskoláját, a ferencesek testvériségét és szegénységeszményét, valamint a piaristák személyes figyelmét a diákokra. Rámutatott: „Ez az egész emberformáló iskola nem magányos hősöket nevel, hanem közösségi embereket.”

Homíliája zárásaként kiemelte, hogy a szerzetesi nevelés legfőbb gyümölcse a szolidaritás, különösen a gyengék és az elesettek iránt. „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” – idézte az evangélium szavait, majd arra buzdított, hogy adjunk hálát a szerzetesi közösségek ajándékáért, és bízzuk a jövőt a gondviselésre, hogy iskoláink továbbra is „ragyogjanak a tudás, a rend és a szeretet fényével a mai világban”.

A rendezvény megnyitóján Zsódi Viktor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a szerzetesi iskolák nem csupán tudást adnak, hanem olyan kapcsolati hálókat építenek a diákok között, amelyek képesek a társadalom jobbá tételére. Kalazanci Szent József szavait idézve kiemelte: „ezek az iskolák arra valók, hogy átalakítsák a társadalmat”, s buzdította a jelen lévő öregdiákokat, hogy találják meg egymást közösségeikben, fogjanak össze, és tegyenek közösen a helyi egyházközségek és lakóközösségek javára. Zárásként erőt és „muníciót” kívánt mindehhez a résztvevőknek.

A Szerzetesi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA) nevében Tarnai Richárd Pest vármegyei főispán, piarista öregdiák köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében a „szita” képével élve arra emlékeztetett, hogy az életben meg kell őriznünk a maradandó értékeket, és el kell vetnünk a haszontalant. Kiemelte, hogy a szerzetesi iskolák nemzedékeken át adták tovább örökségüket, példaképeket állítva a társadalom elé.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Szijjártó Péter miniszter köszöntését tolmácsolta. Kiemelte, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a kezdetektől szívén viseli a szerzetesrendi diákszövetségek összefogását. A hely szelleméhez kapcsolódva hangsúlyozta: a nyár végén, Balatonedericsen különösen időszerű a lelki és szellemi feltöltődés, amely erőt ad az előttünk álló időszak feladataihoz. Hozzátette: „az evangélium szerint élni nemcsak bátorságot jelent, hanem a mai identitásvesztett világban olyan iránytűt, amely a megmaradásunk záloga is lehet”. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy az első találkozóból hagyomány születik, és a fiatalok hitben és hazaszeretetben megerősödve képviselik majd Magyarország jövőjét.

Az első országos diákszövetségi fesztiválon az egész napos bográcsozás, sütögetés és a szerzetesi termékek kóstolója mellett tartalmas szellemi programok is várták a résztvevőket.

Az első beszélgetés a szerzetesrendek feloszlatásának 75. évfordulójára emlékezett, Rendek a pártállami időkben címmel. A kerekasztal-beszélgetés során Halász Nivárd OCist., Kálmán Peregrin OFM és Koltai András, a Piarista Levéltár vezetője osztotta meg gondolatait, a beszélgetést Soós Viktor Attila egyháztörténész vezette.

Fazekas István történész előadásában a jezsuita–bencés hagyomány győri lenyomatait mutatta be, készülve a jelenlét 400. évfordulójának 2026-os jubileumára.

Nagy érdeklődés övezte a Mesterséges intelligencia és imago Dei című panelbeszélgetést is, amelyen Bagyinszki Ágoston (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola), Lábody Péter (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és Szűts Zoltán (Eszterházy Katolikus Egyetem) osztották meg meglátásaikat, a moderátori feladatokat Török Bernát (Magyar Piarista Diákszövetség, MPDSZ) látta el.

A nap zárásaként a gyermekvédelem kérdése került a középpontba. Benyusz Márta, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke; Dobszay Benedek OFM és Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főigazgatóság vezetője beszélgettek a katolikus iskolák felelősségéről és lehetőségeiről. A panelt Strommer Pál (MPDSZ) moderálta.

Szöveg és fotó: Halász Gábor

Forrás: Veszprémi Egyházmegye

Magyar Kurír