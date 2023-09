„Abban leszünk gazdagok, amit fontosnak tartunk” – Ferences pedagógiai napok Szentkúton

A rendezvényen közel 160 pedagógus vett részt. A fő téma az énvédelem és a kiégés megelőzése volt.

Szerda reggel még borús, esős hangulat uralkodott a mátraverebély-szentkúti kegyhely völgyében. Úgy tűnt, ez senki kedvét nem szegte: a megérkezést követően hamar vidám beszélgetések kezdődtek a résztvevők között. „Jó érzés ide visszatérni és találkozni a kollégákkal. Hálás vagyok, hogy együtt lehetünk, és a lelkünkkel is foglalkozhatunk az éppen aktuális fontos kérdések megvitatása mellett” – mondta egy jelen lévő tanár.

„Nem tagadom, nehezemre esett már egy ideje a töltekezés. A nemzeti kegyhely tökéletes helyszín arra, hogy az ember képes legyen befogadni a lelki táplálékot. Szükségünk volt már erre a két napra” – fejtette ki egy pedagógus.

A pedagógiai napok célja kezdettől fogva az volt, hogy pihenésre és szakmai továbbképzésre is alkalmat adó együttléttel segítsék a közösségépítést a ferences közoktatási intézmények munkatársai körében. Idén, a korábbi évekhez hasonlóan az első napon szakmai, majd spirituális témájú előadásokba és foglalkozásokba kapcsolódhattak be a résztvevők.

A program közös szentmisével kezdődött a kegytemplomban.

Berhidai Piusz tartományfőnök prédikációjában arról beszélt, hogyan lehetünk hiteles emberek. „Az evangélium arra hív minket, hogy mi magunk hiteles emberek legyünk. Ez egyrészt magától értetődő, ugyanakkor lehetetlen küldetés is, mert mind szembesülhetünk azzal a dilemmával, hogy a szavaink nem vágtak egybe a tetteinkkel. Kettősséget élhetünk meg: bűnös ember vagyok, megbocsátásra szorulok. Akitől mindig újra elindulhatunk, az Jézus maga. Ebben lehet példa számunkra Szent Ferenc, aki mindig őt helyezte élete középpontjába” – emelte ki a szónok.

A szentmise után két szakmai előadás következett. A kiégés elméleteit, annak folyamatát és a veszélyeztető tényezőket Somosiné Tésenyi Tímea, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa foglalta össze, Miért nincs jól, aki mindig jó? Testi-lelki egészségünk megőrzése a segítő szakmában címmel. „Aki mindig csak ad, és nem töltekezik, annak egy idő után leapad a belső energiaszintje. Ilyenkor például lebetegszünk, panaszkodunk vagy mártírszerepbe helyezzük magunkat. A lelki egészséget működtető elemek egyaránt tevődnek össze személyiségfaktorokból, környezeti és az azon túli, spirituális tényezőkből: az egészség a folyamatok egyensúlya” – hangsúlyozta az előadó.

Csáky-Pallavicini Zsófia klinikai szakpszichológus interaktívan közelítette meg a témát, és inkább gyakorlati kérdésekkel foglalkozott A munkaeszközöm: én magam. Gondolatok erőforrásokról, kiégésről, megtartottságról című előadásában. „A kiégés lélektani alapja az, hogy a valóság egy részével elveszítjük a kapcsolatot. Mély vágyaink felismerése és határaink meghúzása a jóllétünk igazi kulcsa. Ismerjük meg és tartsuk tiszteletben saját testi és lelki korlátainkat, szánjunk időt a töltődésre, és merjünk kapcsolódni másokhoz” – hangzott el.

Az előadásokat műhelyfoglalkozások követték, Csak abból tudok adni, amim nekem is van címmel. A választható programokat tapasztalt szakemberek – Calin Márta, Csáky-Pallavicini Zsófia, Horváth-Csitári Boglárka, Kabai Virág, Nyáry Péter, Pásztor Antal, Rudnyánszky Orsolya és Somosiné Tésenyi Tímea – vezették. A résztvevők az előadásokon elhangzottak alapján azt gyakorolhatták kisebb csoportokban, hogyan érezhetnek együtt önmagukkal, miből gyűjtsenek erőt a stresszes mindennapokban, és hogyan kerüljék el a kiégést munkahelyi és családi szerepeikben. Zárásként szimbolikus várat építettek fakockákból, melyekre azokat a szavakat írták fel, amiket magukkal visznek a foglalkozásokról.

A nap végi kikapcsolódást röplabdázás, foci, pingpong és tollaslabda, később pedig társasjáték és táncház biztosította, ami újítás volt a korábbi évekhez képest. Természetesen a közös szentségimádás, amelyet a Szent Angéla Ferences Gimnázium tanárai vezettek, idén sem maradt el.

A második napot indító laudesen és szentmisén részt vett Papp Miklós atya is, aki később A pedagógus spiritualitása címmel tartott előadást.

„Életünk kerekének sok lába van: fizikai egészség, lelki egészség, anyagi és szociális jólét… Ha ezek közül egy-egy nincs rendben, nehezebben ugyan, de forog a kerék. A kerék közepén azonban a spiritualitás van, ami nélkül semmi nem megy. Na, pont azért jöttem, hogy ezt segítsek nektek megolajozni.

A pedagógia teremtő hivatás: segítünk szeretettel megművelni a nyerset. Igazán szeretni pedig csak Isten szeretetével lehet: előretekintve, már látva a tanítványban a jót, ami növekedhet benne. Fogadjuk el, de noszogassuk is a gyerekeket! Ne érjük be a középszerűséggel, hanem legyünk elitek, akik képesek jóra csábítani, előrevinni őket!” – mondta Papp Miklós, majd a próféta hívásának témájával folytatta előadását. „Szent Ferenc azt értette meg, hogy nem lehet egyszerre kint is, bent is egeret fogni. A Maslow-piramis mindkét végén nem lehetünk egyszerre sikeresek. Anyagi, szociális, lelki javak?

Abban leszünk gazdagok, amit fontosnak tartunk. Ez a próféta igazi hívása.”

Az előadás után lehetőség volt a felmerült kérdések egyéni feldolgozására. Az érdeklődők elkészíthették saját életkereküket, amely segített megfogalmazni, hol akadtak el az életükben.

A két napot rendhagyó kerekasztal-beszélgetés zárta Berhidai Piusz tartományfőnökkel, Komáromi Előddel, a rendtartomány oktatási bizottságának elnökével és Bodó Márton közoktatási referenssel. A beszélgetést Müller Márk, a rendtartomány kommunikációs és forrásfejlesztési vezetője moderálta. A pedagógusok kérdéseiket elektronikus formában tehették fel a provinciát érintő aktualitásokkal kapcsolatban: ezekre a tartományfőnökség munkatársai élőben reagáltak.

A beszélgetést a Ferences Pedagógiai Alapképzés (FEPA) okleveinek átadása és rövid tájékoztató követte a Ferences Ösztöndíjprogramról.

A provincia – egyéb evangelizációs tevékenységei mellett – fenntartója egy óvodának, három iskolának, illetve gimnáziumnak, valamint a gyöngyösi Autista Segítő Központnak. Bodó Márton közoktatási referens kiemelte: „Azért szervezzük meg évről évre a Ferences Pedagógiai Napokat, hogy tanáraink részesülhessenek a lelki közösség megtartó erejében. Szeretnénk, ha éreznék, hogy emberként és fenntartóként is minden helyzetben partnerként állunk mellettük.”

A ferences pedagógiai napokat jövőre is megrendezik a rendtartományhoz tartozó közoktatási intézmények pedagógusai számára, 2024. augusztus 27–28-én. Addig is egész évben szakmai továbbképzési lehetőségekkel és lelki programokkal készülnek a provincia dolgozóinak.

