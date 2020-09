„Adj esélyt az éveidnek” – Szűrőnap az Alzheimer-világnapon Székesfehérváron

Az Alzheimer-világnapot 1994. szeptember 21-én, huszonhat esztendővel ezelőtt vezette be a Nemzetközi Alzheimer Társaság. A nemzetközi napon világszerte olyan eseményeket szerveztek, amelyek felhívják a figyelmet a demenciával élőkre és a gondozó családtagokra. Székesfehérváron az INDA (Interprofesszionális Demencia Alapprogram) keretében „A demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül” elnevezésű EFOP-pályázat támogatásával megvalósuló rendezvény fókuszában a megelőzés fontossága állt.

„Sokan nem tudják, hogy egy pillanatnyi feledékenységnek vagy zavartságnak mi is az oka. Szeretnénk, hogy minél többen megértsék: ha nem is teljesen, de meg lehet előzni ezt az állapotot, vagy meg lehet hosszabbítani az élet jó minőségét” – mondta bevezető beszédében Spányi Antal megyéspüspök.

„Azt hiszem, mindannyiunkkal előfordul, hogy valamit elfelejtünk. Ahogy az évek száma nő, egyre inkább tapasztaljuk, hogy ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. A feledékenység, majd sokaknál a kóros feledékenység, a demencia elkíséri az embert hol súlyosabb, hol kicsit enyhébb formában. Fontos, hogy a demens embereket komolyan segítsük, de ne csak őket támogassuk, hanem a hozzátartozókat is, akiknek ugyanúgy nehéz a helyzetük, mert szerettük alapvető dolgokat elfelejt, folyton keresi a holmijait, vagy már esetleg meg sem ismeri azokat, akik körülötte élnek. Feladatunk, hogy terjesszük, mit lehet tenni ennek az állapotnak kezelésében, mert vannak olyan technikai eszközök, módszerek, amelyek segítik az ember gondolkodásának, fiatalságának, jelenvalóságának a megőrzését” – fogalmazott a püspök.

Összefogás és együttműködés eredménye az a szűrőprogram, ami itt megvalósult az Alzheimer-világnapon Székesfehérváron – emelte ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. „Miközben a járványügyi intézkedéseket megtesszük, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az embereket más probléma, betegség is érintheti, ezért nagyon fontos, hogy a szűrőprogramok folytatódjanak. Ez a világnap alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet erre a betegségtípusra” – hangzott el a városvezető beszédében.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy ne felejtsük el, nagyon sokan vannak közöttünk olyan emberek, akiknek a kóros feledékenység meghatározza a mindennapjait. „A demenciával kapcsolatban fontos azt is kiemelni, hogy bizonyos esetekben egyharmaduk megelőzhető tudatos életmóddal. Amikor a demencia mégis bekövetkezik, nem mindegy, hogyan reagálunk rá. Programjainkkal szeretnénk támogatni a hozzátartozókat, a szakembereket, akik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerülnek a demenciával élő betegekkel” – összegezte a főigazgató.

Mintegy egymillióan is lehetnek Magyarországon, akiket valamilyen módon érint a demencia, becslések szerint mintegy 250 ezer ember él Alzheimer-kórral – emelte ki Radnainé Egervári Ágnes, az INDA program szakmai vezetője. „Több városban létrejött a helyi szakemberek hálózata, akik közösen gondolkodnak arról, ki mit tud hozzátenni az Alzheimer-betegek és hozzátartozóik mindennapjainak megkönnyítéséhez. A hálózat tagjai között vannak rendőrök is, mert például az áldozattá válás elkerülése is fontos a kiszolgáltatott, demens emberek esetében. A gyógyszerészeket is bevontunk a programba, valamint szociális és egészségügyi szakembereket is. Elkészült egy olyan hozzátartozói kézikönyv, ami a demencia jelenségeit mutatja be, de bevontuk a programba a középiskolai és általános iskolai pedagógusokat is” – ismertette az INDA program eddigi eredményeit a szakmai vezető.

A mostani kampány célja, hogy ne csak egyetlen napon kerüljön fókuszba ez a betegség.

A cikk teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város; Székesfehérvári Egyházmegye



Magyar Kurír