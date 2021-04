„Aki szánt, reménykedve szántson” – Megáldották a traktorokat Bátorligeten és Rozsályon

Szent György nagyvértanú ünnepén, április 24-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bátorligeten – az ilyenkor szokásos búzaszentelés mellett – az embereket segítő mezőgazdasági munkagépeket is megáldotta Karakó Roland atya.

A fiatal lekipásztor kezdeményezésére tavaly összegyűltek a traktorok a település főutcáján, Roland atya pedig szenteltvízzel hintette meg a gépeket és használóikat. Már akkor eltervezték, hogy idén Szent György napján újra összegyűlnek a haszongépekkel egy áldás erejéig.

„A község nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, szinte minden második udvarban áll egy traktor. A földeken végzett munka nem teszi lehetővé, hogy az emberek eljussanak mindig a templomba, de

az áldás erősíti bennük: az Isten ott áll mögöttük munkájukban, életükben”

– nyilatkozta az esemény kapcsán a görögkatolikus lelkipásztor.

S hogy mit jelent ennek az áldásnak a hatása a helybeliek számára? „A munkánkat, a jövőnket, mindent – mondta az egyik jelenlévő.

Jó, ha van egy kis támogatás Felülről. A többit próbáljuk hozzátenni magunk, aztán meglátjuk, mi lesz ősszel.”

A körülbelül ötszáz főt számláló Bátorligeten családias a hangulat: mindenki ismeri a másikat, és segítik egymást egy-egy nagyobb munkában is.

„Soha nem szoktam elkeseredni” – mondta a görögkatolikus közösség egyik támogató és tanúságtevő tagja. Hisz az áldás erejében, mely jó gyümölcsöt teremhet ősszel.

A traktorok megáldása felvonulással vette kezdetét. A közös ima és a szenteltvízzel való meghintés után mindenki kapott abból a búzából, amelyet a délelőtti Szent Liturgián szentelt meg Roland atya.

Bátorliget fokozottan védett természetvédelmi terület mellett fekszik, a szellősen épített lakóházak körül nagy porták terülnek el, mögöttük hatalmas szántóföldek.

*

Az Erdőhát települése, Rozsály is nagy termőterülettel rendelkezik, a lakosság túlnyomó többsége mezőgazdaságból él. Itt is hasonló kezdeményezés indult: ifj. Obbágy László atya hintette meg szenteltvízzel a haszonjárműveket és karbantartóikat.

„Bár talán néha nehéz és kihívásokkal teli a gazdák, földművesek, a földeken dolgozók élete, hivatása, foglalkozása, sajnos gyakran az időjárásnak, a körülményeknek is ki vannak szolgáltatva, hálás, mondhatni szent és igazán fontos az a munka, amit végeznek, hiszen azt a földet művelhetik, azon a földön dolgozhatnak, amit az Isten adott nekünk.

S ha nem szakrális, hanem profán oldalról közelítjük meg az egészet, akkor is be kell hogy lássuk: ez is, mint annyi más az életben, koprodukció – fogalmazott a görögkatolikus lelkipásztor. – Mit értek ez alatt? A liturgia szó a görög leiturgia szóból származik, és azt jelenti: közös tevékenység. A liturgiát, a szentmisét a pap a hívekkel együtt, közösen végzi, aktív résztvevői és nem csak kívülálló szemlélői az eseményeknek. Kicsit

azt hiszem, ilyen a mezőgazdaság is. Isten és ember közös műve.

És ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Meglehet, a babérokat mi aratjuk le, mi érezzük majd munkánk gyümölcsét, de a földet az Isten adja, az esőt vagy éppen a szárazságot az Isten adja. Talán túl profán leszek most, és elnézést kérek a szóhasználatért, de ne hagyjuk ki Istent a »buliból«. Mi továbbra is csak teremtmények vagyunk, az irgalmas és emberszerető Isten kezében vagyunk, egy porszem a gépezetben, de az Isten erről a porszemről is gondoskodni akar” – mondta Obbágy atya.

Hozzátette: „Hiszünk abban és reméljük azt, hogy az Isten a mi imádságunk és a szenteltvíz által, a Szentlélek erejével megáldja kezünk munkáit, gépeinket, mindazt, amik szükségesek, amiket használunk a munkavégzéshez. És erre az áldásra bizony szükség van.”

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

További fotók: bátorligeti, rozsályi egyházközségek

Magyar Kurír