„Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel” – 25 éves az ózdi görögkatolikus szeretetotthon

A jeles alkalomra a bentlakók hozzátartozói is meghívást kaptak. Több ellátott számára ez igazán nagy eseménynek számított, hiszen nemcsak az esetleges testi korlátok, hanem az elmúlt két évben a járványügyi intézkedések sem engedték meg, hogy kimozduljanak az intézményből.

Orosz Atanáz püspök különleges gyümölcskosárnak nevezte az erények összességét, melyeket Szent Pál apostol a galatákhoz írt levelében a Szentlélek gyümölcseiként nevez meg: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom.

„Az apostol a Szentléleknek ezeket a gyümölcseit ajánlja minden kereszténynek, sőt, még inkább egy szeretetotthonnak. Az eredeti görög nyelvű üzenetében a Szentlélek gyümölcséről – egyes számban – van szó: ez maga a szeretet. Ebből bontakozik ki az összes többi erény. Ezt a »gyümölcsöstálat« szeretnénk a negyedszázados munka végén mindenki elé odatárni” – mondta a püspök, majd hozzátette: „A Szent Anna Szeretetotthon nemcsak egy a sok szociális otthon közül, hanem olyan egyházi intézmény, amely a Karitásszal karöltve úgy jött létre, hogy Isten áldását kértük annak teljes működésére.

Isten áldása pedig a Szentlélek gyümölcseiben nyilvánul meg.”

Mindenkinek a saját terhét kell hordozni – állapítja meg Szent Pál szintén a galatáknak írt levelében. Sőt más helyeken, a keresztről szóló beszédeiben az apostol azt is a lelkünkre köti, hogy azt a keresztet, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus megváltó halála megszentelt, jó szívvel vegyük magunkra mi is. Nemcsak úgy, hogy a nyakunkba akasztjuk, hanem ha a mindennapi életben nehézségek támadnak, akkor a vállunkra vesszük ezeket a nehézségeket. Mégis, Szent Pál hozzáteszi azt a nagyon fontos biztatást, buzdítást is, ami kétezer éve minden szeretetotthont működtet: hordozzátok egymás terhét! – emlékeztetett a főpásztor.

Mindenkinek kivétel nélkül kijut az élet terheiből. De

Jézus Krisztus tanítványainak körében az is hangsúlyt kap, hogy siessünk egymás segítségére,

és ha netalán azt látnánk – amit Cirenei Simon látott Jézus Krisztus keresztútján –, hogy már-már összeesik embertársunk a saját keresztje alatt, akkor feltétlenül tartsuk oda a vállunkat, segítsük, feltétlenül hordozzuk együtt a terheket. Azt gondolom, hogy a Szent Anna Szeretetotthon valahogy így működik: gondozói a Szentlélek indíttatásával szeretnének ott lenni, ahol hordozni kell mások terhét – mondta a püspök. – A dolgozókat szeretetszolgálatban vállalt elhivatottságuk túllendíti személyes nehézségeiken, ez segíti őket, hogy saját határhelyzeteikben is szeretettel forduljanak ahhoz, aki még nagyobb segítségre szorul. Ez tette lehetővé azt az áldozatot, hogy a nagy járvány kezdetén hónapokra is beköltözzenek az otthonba, nehogy bejárásukkal vigyenek be vírust az idősek közé.

Kívánom, hogy a Szent Anna Szeretetotthon következő negyedszázada is a Szentlélek ajándékaival és gyümölcseivel legyen teli. Szent Pál a Szent Liturgián felelevenített üzenetét azzal fejezi be, hogy

ne fáradjunk bele a jótettekbe, hanem fáradhatatlanul folytassuk azokat: amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel,

különösen a hittestvéreinkkel. Ezt csomagolom én be ünnepi jubileumi ajándékként az alapítóknak és a munka folytatóinak, a gondozóknak és gondozottaknak – fogalmazott Orosz Atanáz.

A liturgia végén püspöki áldásban részesült az otthon alapítója, German Jánosné, az otthon vezetője, Matula-Német Anita és minden intézményi dolgozó.

Az intézmény Ózd külső részén, Susa településrészen, a szlovák határtól mindössze néhány kilométerre található. A rimaszombati építész, Bronts Viktor itt épített a 19. század végén egy kastélyt, melyet később German Jánosné sokadmagával örökölt meg. Hosszú évek alatt a többi örököstől megvásárolta tulajdonrészüket, azonban az épület ekkor már nagyon romos állapotban volt. Az örökös álma az volt, hogy a szüleitől rámaradt kastélyban egy idősek otthonát alakítson ki.

Ennek az álomnak a megvalósulásához nyújtott segítő kezet és támogatást Kaulics László, az Miskolci Egyházmegyei Karitász akkori igazgatója, aki ózdi parókusként is szolgált.

Az intézmény 1997-ben kezdte meg működését szeretetotthonként, élén az akkori céltudatos, törekvő, határozott intézményvezetővel, German Jánosnéval. Az intézményt ma már lánya, Anita vezeti tovább.

Indulásakor 18 idős ember fogadására volt képes az otthon, majd 2001-ben újabb szárnnyal bővült az épület, így már csaknem 50 ember számára képes békés öregkort biztosítani 1, 2, 3 és 4 ágyas szobákban.

Az intézményben a lelki élet ápolása is fontos, amibe a közösségi programokon túl a rendszeres lelkipásztori gondoskodás is beletartozik. Bodnár Dániel ózdi parókus látogatja a bentlakókat; összeszámolta, hogy a 25 év alatt összesen 336 ember került be az itt ellátottak nagy családjába.

