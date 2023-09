„Anya, tudod, Jézus itt van a szívünkben” – Ifisziget a debreceni Szent László-plébánián

Minden nyár saját tematika köré épül. Tavaly az erények adták a találkozások témáját, az idén Jézus „Én vagyok”-mondásait dolgozták fel a gyerekek életkorok szerint kialakított csoportokban. A délelőtt 9-től délután 4-ig tartó foglalkozások során a közös imádság, dicsőítés és szentségimádás által is gazdagodik lelkiéletük. Közben épül a közösség, ami támogató, megtartó hátteret ad bontakozó hitüknek.

A szülők számára nagy segítség a nyári szünetben, hogy ezeken a napokon igazán tartalmasan tölthetik idejüket gyermekeik; ezáltal ők is jobban kötődnek a közösséghez. A részt vevő fiatalok közül többen már segítőkké és tanúságtevőkké nőtték ki magukat, ami azért is örömteli, mert a gyerekek mindig szívesebben fogadják el saját kortársaik vagy a náluk csak kevéssel idősebbek véleményét, mint a felnőttekét.

Az alábbiakban hitoktatók, szülők és fiatalok visszajelzéseiből olvashatnak részleteket:

„A sziget szó hallatán sokunknak talán az üde zöld, érintetlen természet jut az eszébe, tiszta vízzel, friss levegővel. Egy békés sziget, ahol jó lenni, megpihenni, feltöltődni és újult erővel távozni. Lelki értelemben egy hasonló kis szigetet biztosított a Szent László domonkos plébánia a nyár folyamán. Sok mosolygós, felszabadult és nyitott szívű gyermekkel és fiatallal találkoztam. Számomra mindig nagy örömöt jelent, amikor azt látom, hogy a fiatalok mindenféle kütyük nélkül is jól érzik magukat és tartalmasan töltik el együtt az idejüket. Az óvodások kedves jelenléte is külön öröm volt. A háttérben (például a konyhában) tevékenykedő anyukák és fiatalok gondoskodása szintén említést érdemel. Sok ilyen kis áldott szigetet kívánok a fiataloknak és mindannyiunknak a tanév során is!” (Lieli Zsuzsi hitoktató)

„Tudjuk, hogy a gyermekeink itt testileg és lelkileg is biztonságos közegben vannak, ahol vigyáznak rájuk, értékes dolgokat tanulnak, és értékes emberekkel találkoznak. És ez nekünk, szülőknek is egy lehetőség, hogy reggelente vagy délután megismerkedjünk és beszélgessünk más, a plébániára járó családokkal, lássuk, hogy milyen sokszínű közösséghez tartozunk.” (Némethné Tornai Ildikó)

„Engem teljesen elvarázsolt az a meghitt, szeretetteljes közeg, amivel hétről hétre várták a gyerekeket. Csodálatos volt látni és hallani, ahogy kisebbek és nagyobbak együtt imádkoznak, énekelnek, játszanak. (...) úgy éltem meg az alkalmakat, amikor otthonról elindultunk, hogy olyan helyre érkezünk, ahol egy kis szeretetburok vesz körül minket.” (Apró-Sápi Réka)

„Az Ifisziget nemcsak egy heti program volt a gyerekek számára, amire mint kiváló szolgáltatásra tekinthet a szülő, hanem aktív részvételre buzdították a szülőket, felnőtteket is a szervezők. Egyházközségünkből volt, aki konyhán szolgált, volt, aki ovis csoportnál segédkezett és olyan is, aki kézműveskedett délután a gyerekekkel. Jó volt látni, hogy sok anyatárs, édesapa és más felnőtt is milyen elkötelezettséggel állt a gyermekeink mellett, így ők a lehető legjobb kezekben voltak. Szívből javaslom minden ifjúsági szolgálatvezetőnek, hogy hívja be a munkába a közösségét, és engedje, hogy mind megtapasztalhassák: az Egyház nem egy nyári táboroztató szolgáltatás, hanem mi magunk vagyunk, akik felelősséggel tartozunk egymás gyermekeinek katolikus hitéért is. (Tóth Anita Fruzsina)

„Az Ifisziget célja a hit igazságainak megismertetése a fiatalokkal úgy, hogy a közösségben növekedni tudjanak. A keresztény életnek nagyon sokféle oldalát ismerhetik meg és tehetik magukévá. (...) az apróbb szervezési munkákban való segítség mellett készülhettem a bérmaszentem, Boldog Carlo Acutis életéből és életszentségének bemutatásából, amit egy tanúságtétel keretében adtam elő. ...a főszervező, Pálné Böbe segítségével egy Carlo- imaösvényt is készítettünk ugyanarra az alkalomra.” (Nagy Zoltán)

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Szent László-plébánia, Debrecen



