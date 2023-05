„Az Egyház otthon és menedék” – Érseki áldással nyílt meg a megújuló veszprémi Várnegyed

Az ünnepi eseményen jelen volt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Navracsics Tibor Területfejlesztési miniszter, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Takács Szabolcs főispán, Nacsa Lőrinc, a Nemzeti Vallásturizmus koordinácójáért felelős miniszteri biztos, Porga Gyula, Veszprém polgármestere, valamint Fazakas Márton csornai premontrei apát, illetve a Veszprémi Főegyházmegye papjai közül is sokan.

Veszprém városa 2018 decemberében nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, mely keretében idén a Veszprém–Balaton–Bakony régió mutathatja meg a világnak épített és természeti értékeit, kulturális sokszínűségét. Kiemelt helyszíne e projektnek a 10-11. században a hét dombra épült Veszprém fölé magasodó vár, mely körül a meredek, szakadékos hegyoldalak szélén körbefutó fal jelzi az egykori középkori erődítmény körvonalait. A falon belül lépésről lépésre történelmi épületek magasodnak, amelyek szinte kivétel nélkül a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működnek. 2020-ban a Várhegyen nagyszabású felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek során 2025-ig összesen 18 műemléki szempontból is kiemelkedő értéket képviselő épület újul meg. A barokk kor óta nem látott léptékű munkálatok most félidőhöz értek, így 2,5 év után ismét megnyithatta kapuit a Várnegyed, s benne számos épület, amelyek immár megújult homlokzattal és belső terekkel, sőt esetenként új funkciókkal gazdagodva várják az érdeklődőket.

A reprezentatív eseményt a Veszprémi Főegyházmegye a május 7–14 között zajló Gizella-napok idejére időzítette, beillesztve azt a „királynék városának” legnagyobb összművészeti fesztiváljának gazdag zenei, képzőművészeti, színházi, irodalmi és családi programjainak színes kavalkádjába.

A kedvezőtlen időjárás miatt az ünnepi beszédekre a székesegyházban került sor. A vendégeket Takács István általános helynök, főszékesegyházi plébános köszöntötte.

Nyitányként Kovács Szilárd Ferenc fúvósokra és ütős hangszerekre komponált Gizella-fanfárja hangzott fel, mely mű a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával a Veszprémi Főegyházmegye és a Filharmónia Magyarország tavaly májusban meghirdetett közös zenei pályázatán 2. helyezést ért el. Az előadásban az In Medias Brass fúvós kvintett működött közre.

Az ősbemutatót a beszédek követték.

Elsőként Porga Gyula osztotta meg ünnepi gondolatait. Felidézte, hogy Udvardy György érsekkel való második találkozásakor hallotta tőle elszőr az azóta veszprémi mottóvá is vált mondatot: „Őseink hite a jövő reménye”, s mára az is világossá vált, hogy a főpásztor valóban e vezérelv szelleméében dolgozik fáradhatatlanul Veszprém nagy múltú városért és vele együtt a főegyházmegyéért. A polgármester rámutatott: szép folytonosság, hogy Veszprém korábbi püspökei – kimondatlanul is – mindig e jelmondat szellemiségében tevékenykedtek, s igyekeztek a nyájat egyben és a hitben megtartani a legnagyobb üldöztetések és veszedelmek idején is. A történelem során számos alkalommal vált sorskérdéssé, hogy Veszprém városa egyáltalán meg tud-e maradni.De kiderült: Veszprém tud a múltja örökségéből táplálkozni és építkezni, hogy legyen jövője.

Porga Gyula három püspökelőd alakját idézte fel. A török pusztítását a reformáció térnyerése követte, ezért gróf Volkra Ottó (1665–1720) lényegében rekatolizálta a várost: plébániákat és szemináriumot alapított, letelepítette a piaristákat, akik iskolát indítottak; későbbi utódjának, padányi Biró Mártonnak (1745 –1762) a vár ma is elénk táruló, európai szemmel is kiemelkedő képét köszönhetjük, aki szinte a semmiből építette újra a török által lerombolt, tűzvészekkel sújtott várnegyedet; Hornig Károly (1840–1917) adományának köszönhetően pedig a város gyermekkórházat építhetett egy olyan időszakban, amikor erre önerőből nem lett volna lehetőség. Mindhármuk életútja hatással volt a veszprémiek hitére, hogy merjenek hittel és bizalommal tekinteni a jövőbe. Udvardy György is erre a gazdag múltra alapozva végzi bátor és korszakos munkáját – mondta a város polgármestere.

A következő megszólaló Navracsics Tibor volt, aki Veszprém szülötteként köszöntötte az ünneplőket. A miniszter emlékeztetett: a 7. század elején a salzburgi érsekség a nyugati rítusú keresztény egyház legkeletibb bástyájának számított, Veszprém pedig Közép-Európában akkor a kereszténység peremvidéke volt; a magyarság jövője lényegében mégis e helyen dőlt el. Később pedig a veszprémi vár adott otthont Magyarország első egyetemének. Az 1970-80-as évek regressziója nem kímélte Veszprémet sem, s az akkori Magyarország feledésre ítélte a Várnegyedet, melyről azt tartották, hogy bár megbecsülendő épületegyüttes, a múlthoz tartozik. A figyelem helyette a „korszerű jövőre”, a Cserhát városrészre, s benne a híres húszemeletesre, illetve az új „modern” lakótelepekre irányult. Ezzel együtt a Várnegyed a kereszténységünk és magyarságunk egyik bölcsője is, mostani nagyszabású megújulása ezért is fontos – húzta alá Navracsics Tibor.

Nem először éljük át hogy az Egyház oltalom és menedék – fogalmazott beszéde elején Udvardy György veszprémi érsek, utalva a hirtelen jött lehűlésre és esőre is, ami miatt a Szentháromság tér helyett végül a főszékesegyházban került sor a megnyitóra. A főpásztor hangsúlyozta: a Várnegyed megnyitása nem a munka befejezését jelenti, hanem azt, hogy 2,5 év után végre olyan fázisba érkezett a beruházás, amikor már van lehetőség bemutatni az eddigi eredményeket a közösségnek: elsősorban a város lakóinak, akik nagy érdeklődéssel követték az eseményeket, a híveknek, zarándokoknak, és mindazoknak, akik Európa kulturális fővárosába látogatnak mostanában. Az érsek az ünnep jelentőségének illusztrálására Izajás próféta szavait idézte: „Kelj föl, ragyogj Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!” (Iz.60.1) Az Egyház, amely e földi világon szolgálatát végzi, s benne mi is mindannyian, erre vágyunk: arra a szépségre, arra az igazságra, kiteljesedésre, arra a hazaérkezésre, amit a mennyei Jeruzsálem dicsőségének képe felidéz. Ezért épít az ember templomot, szentélyt, ezért nyitjuk meg egymás előtt a kapukat, közösségi tereket, ezért hívunk vendégeket, ezért vágyunk együtt, közösen ünnepelni a liturgiában és a hétköznapokon egyaránt.

Az érsek hálát adott az eddigi eredményekért, és megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a nagyszabású beruházáshoz: a magyar kormány tagjainak, hatóságok, szakhatóságok, tudományos háttér képviselőinek – művészettörténészeknek, régészeknek, restaurátoroknak –, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság projektvezetőinek, koordinátorainak, különböző (jogi, kommunikációs) területeken működő szakembereinek, a kivitelezőknek és az érsekség munkatársainak. Nem ment el szó nélkül az elmúlt időszakban tapasztalható zavarkeltés és éles kritikák mellett sem, amellyel a beruházást illették az indulása óta. Rámutatott: végre mindenki maga is meggyőződhet az eddig elvégzett munka minőségéről.

A főpásztor beszéde után Vörös Tamás, az érsekség főépítésze és Pém Attila, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság igazgató-helyettese ismertették röviden a beruházást, leszögezve, hogy a legfőbb cél bemutatni azt az évezredes szellemi örökséget, amelynek megőrzése a főegyházmegye feladata.

Végül Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója szólt dióhéjban a Várnegyed megújulását végigkísérő rendhagyó Work in Progress 2023 (WIP'23) kiállításról, melynek keretében megismerhetőek az eddigi eredmények, valamint azok a kulisszák mögött zajló munkafolyamatok – előkészítő vizsgálatok, kutatások, a koncepcióalkotás állomásai – és különleges kihívások, amelyekkel a felújításon dolgozó szakemberek szembesültek munkájuk során.

Májusban a Várnegyed több épülete is megnyílik, a Vár utcában és a Szentháromság téren pedig információs és frissítőpontok várják a látogatókat. A Biró-Giczey-ház kiállítótereiben tárlatok kapnak helyet, valamint látogathatók lesznek az Érseki Palota egyes terei, és ismét megnyitja kapuit az Érseki Turisztikai Központ is.

Fontos változás lesz, hogy 2025-től a Körmendy-ház ad majd otthont a megújuló főegyházmegyei múzeumnak.

Érdemes lesz követni a wip2023.hu honlapot is, mert a félidőben lévő projekt folyamatosan változik: újabb és újabb helyszínek, láthatóvá váló munkafolyamatok várják majd az érdeklődőket, így azokat is visszavárják, akik már egyszer látták a kiállítást, részt vettek az izgalmas „sisakos-bakancsos” tematikus várséták” valamelyikén.

Udvardy Görgy érsek a nyitóeseméény végén megáldotta az eddig elkészült épületeket és az immár látogatható Várnegyedet, majd közösen a jelenlévőkkel az Úr imájával kérte a Mennyei Atya segítségét a folytatáshoz.

Az ünnepség után a főszékesegyházban gregorián énekek és orgonakoncert várta az érdeklődőket, de be lehetett pillantani a Körmendy-házba is, ahol filmvetítéssel készültek a szervezők. Az Érseki Palota dísztermében borkóstolót tartottak az érsekség borászatának kínálatából, illetve természetesen volt „sisakos túra” is.

A program 13-án délelőtt ünnepi szentmisével folytatódik a főszékesegyházban.

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika



Fotó: Lambert Attila



