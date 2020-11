„Az életünket adnánk Karl Marxért?” – Kilencvenéves lenne a felszabadítási teológia egyik atyja

Amikor azzal vádolták a dél-amerikai jezsuitákat, hogy az általuk képviselt felszabadítási teológia megadja magát a marxizmusnak, Ellacuría mosolyogva csak így válaszolt:

Valóban azt hiszik, hogy az életünket adnánk Karl Marxért és az elméleteiért? Mi Jézus társai vagyunk, és ez az életünk titka.”

1989 novemberében az ország hadseregének katonái öt másik jezsuitával együtt brutális kegyetlenséggel kivégezték az egyetem campusán álló házukban (a merényletnek a házvezetőnő és lánya is áldozatául esett). A szegények című írásának néhány részletével emlékezünk a Latin-Amerikában sok helyütt vértanúként tisztelt szerzőre, akinek művei sajnos nem olvashatók magyarul.

„A szegények valóban boldognak tarthatják magukat, mert az örömhír elsősorban hozzájuk érkezett, és valóban nekik szól Isten országának ígérete, s ezért az elnyomás és a nyomor elleni harcuk nem nélkülözi a reményt és a méltóságot. Jézus a szegényekhez tartozott, s ez lényegi részét képezi életének és küldetésének. Az örömhír szegényeknek való hirdetése pedig üres lenne, ha nem lennének kézzelfogható következményei (a vakok szemevilága, az elnyomottak szabadsága), azaz nem oldódna meg néhány igazán szorongató probléma.

Mivel a szegényeknek alapvető jelentőségük van Jézus szempontjából, ezért a szegények problémája magának Jézusnak a problémája.

Jézus igehirdetése nemcsak egyszerűen a szegényekhez szólt, hanem a szegények nézőpontjából is fogalmazódott meg. Ebből következően a jóhír szegényeknek való hirdetése a legalapvetőbb eleme az Egyház lelkipásztori tevékenységének. Világunk konkrét valóságában a keresztény egyházi lelkipásztorkodásnak a szegényeket kell alapul vennie. Ez pedig közvetlenül érinti a gazdagokat is: a szegényeknek szóló jóhír ugyanis rossz hír a gazdagoknak.

A szegények egyháza szegény egyház is egyúttal. Nemcsak az kell hozzá, hogy elköteleződjön a szegények küzdelmei mellett, s felpanaszolja az igazságtalanságot, hanem az is, hogy a lelki szegénységet hirdesse, ha életében és intézményi struktúráiban már elfogadta az anyagi értelemben vett szegénységet. A lelki szegénység nem fogható fel a gazdagok belső magatartásaként: aki a szegények nyomorúságát látva nem szakad el saját gazdagságától, bármit mondjon is, nem szegény lelkileg, mivel valójában a gazdagságának foglya.

A lelki szegénység nem más, mint Istenre nyitott belső készség, s csak akkor evangéliumi természetű, ha anyagi értelemben vett szegénységgel jár együtt.”

Forrás: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Fotó: jesuit.ie

Magyar Kurír