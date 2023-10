„Az imából merítsünk erőt” – Országos lelkigyakorlatot tartottak állandó diakónusoknak Leányfalun

Az első este mindig a találkozás örömében telik, amikor a különböző egyházmegyékben szolgálatot teljesítő diakónusok megoszthatják egymással az előző év történéseit és tapasztalatait, ki-ki röviden beszámolhat saját egyházmegyéje helyzetéről. A program kezdeményezője és moderátora Molnár Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye diakónusa sok év óta.

A pénteki nap szentmisével indult, amelyet Laczkó Mihály atya, a Váci Egyházmegye diakónusreferense mutatott be.

Ez a nap lelkigyakorlatos nap volt, amelynek fókuszában az imádság állt. Szabó József diósgyőri plébános három tanítást tartott, amelyet csendek és csoportmunka tett teljessé, aminek keretében ki-ki elmélyíthette a hallottakat és megoszthatta kérdéseit, tapasztalatait a többiekkel.

„Nagyon fontos gondolat volt számomra, hogy minden imádság alapja a dicsőítés: Istent önmagáért dicsőíthetjük, és mindig van miért hálát adni. Ebből a hálaadó-dicsőítő imából tudunk igazán erőt meríteni. Alkalom volt arra is, hogy magunk is gyakoroljuk az imának ezt a formáját. Ez adta a nap szívét-lelkét. De beszéltünk természetesen a kérő imáról is és a belső imáról is” – mondta el Csillag Péter, aki a Váci Egyházmegye diakónusi tanácsának tagja.

Péntek este az Oltáriszentség jelenlétében bűnbánati liturgiát tartottak, volt gyónási lehetőség a különböző egyházmegyékből érkezett atyáknak köszönhetően.

A péntek esti közösségi este párhuzamosan futott: míg a férfiak szolgálatukkal kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, addig a diakónusfeleségeket „hölgyprogramra” várták, ahol szintén lehetőség nyílt lelki élmények megosztására és a közösség örömteli megélésére Völgyesi Krisztina vezetésével.

A szombati napon hagyományosan püspök vendéget fogadnak a diakónusok. Ezúttal az idén márciusban püspökké szentelt Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök volt a meghívott, aki megosztotta, számára mit jelentett saját diakónussá, pappá és püspökké szentelése. A baráti párbeszédben a diakónusok maguk is felidézték személyes szentelési élményeiket.

A kétnapos programot közös szentmise zárta, amelyet Martos Levente Balázs mutatott be.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



