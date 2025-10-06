„Az oltár vonzása rabul ejtett bennünket” – Ministránstalálkozót tartottak Egerben

A 10 órai szentmise kezdetén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató, a főegyházmegye ministránsreferense köszöntötte a jelenlévőket, s megköszönte a főpásztornak, hogy évről évre összehívja az oltárnál szolgáló fiatalokat.

Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: „Érezzük mindannyian, akik az oltárnál szolgálunk, hogy jó Krisztus közelében lenni. Az oltár vonzása rabul ejtett bennünket, ezért jöttünk össze ma is ilyen sokan. Krisztus vonz bennünket, és érezzük, hogy ezt a vonzást mi is át tudjuk adni. A pap kezében az ostyából Krisztus teste, a kehelyben a borból Krisztus vére lesz, ez az az öröm, amely áttüzesíti szívünket, ez az öröm hozott bennünket ide.”

A főpásztor bemutatta Mawasala Mbela Fabien atyát, aki Kongóból érkezett missziós verbita szerzetesként. Köröm településen szolgál, s aki a szentbeszédben tanúságot tett, majd a délutáni programon válaszolt a fiatalok kérdéseire.

Fabien atya tanításában elmondta, örömmel fogadta a felkérést, hogy szóljon a fiatalokhoz. Felidézte kongói ministránsélményeit: falujában havonta egyszer volt szentmise, izgatottan várták a napot, hogy szolgálhassanak az oltárnál. A szerzetes hozzátette, vágyat érzett arra, hogy egyszer majd szentmisét mutasson be.

„Az Egyháznak van jövője, az itt lévő ministránsok is ezt mutatják, a sok tettre kész fiatal érzi, hogy szükség van rá” – állapította meg. Az evangélium szavaira utalva – amikor Jézus elküldte 72 tanítványát misszióba – azt mondta, ez az ige az itt lévők szívéhez különös mértékben közel áll. „A ti nevetek is fel van írva” – tette hozzá. Emlékeztetett: 12 ezer kilométerre van a hazája, onnan jött, nem tudva, hová érkezik, de Krisztus vonzása, örömhíre, a remény átadása mindennél fontosabb volt a számára akkor is, amikor vállalta a missziót. „Krisztus küldött, hogy tanúságot tegyek a reményről, az evangéliumról” – mondta.

„Ez a nap a ti napotok, azonban ezt a szolgálatot a további életünkben is végeznünk kell, Isten dicsőségére. Legyetek olyan ministránsok, akiknek a szívében ott a remény, a bátorság! – biztatta a fiatalokat. – Ebből hivatások nőhetnek ki, s kérjük Istent, hogy a szolgálatunk mindig Isten dicsőségére legyen” – fogalmazott.

Ternyák Csaba ezután arra kérte a ministránsokat, hogy újítsák meg a szolgálatra tett ígéretüket hűségükről, buzgóságukról, a szentségekhez járulásról, példamutatásukról.

A szentmise után a találkozó alkalmából csoportkép készült a résztvevőkről.

Az ebédet követő délutáni program keretében a fiatalok kérdéseket tehettek fel Mawasala Mbela Fabien verbita szerzetesnek. Az együttlét a loretói litánia elimádkozásával és érseki áldással ért véget.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Lénárt Márton

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír