„Az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló” – Kápolnát szenteltek Andornaktályán

Négy esztendővel ezelőtt a főpásztor mutatta be az utolsó szentmisét a régi kápolnában, akkor adta áldását az új építésére.

Ternyák Csaba elmondta, örömmel és hálával van tele a szíve, mert megvalósulhatott a hívek nagy terve, egy szép, modern új templom, egy közösségi ház és egy impozáns tér.

Szentbeszédében az érsek Szent Pál apostol szavait idézte: „Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.” Az itt élők hallgattak a szóra, és sokat tettek az Úr ügyéért azok, akik valamilyen módon hozzájárultak az építkezéshez. Isten áldja meg őket, köztük azt a családot, amelyik különösen magáénak érezte az ügyet!

Amit Istennek adunk, azt ő sokszorosan visszaadja nekünk. Ezt a templomot neki építettük, de a miénk. Aki elmegy mellette, eszébe jut, hogy itt élő, eleven katolikus közösség van. De itt van a református közösség temploma is, s mutatja, ezen a településen Krisztus-hívő emberek élnek, akik közösen keresik és építik Isten országát – tette hozzá az érsek.

Mi most örülünk, de tudjuk, hogy vannak testvéreink, akik a háborútól szenvednek, és reméljük, hogy minél hamarabb vége lesz ennek az esztelen háborúnak. Ferenc pápa is arra buzdított bennünket, hogy hamvazószerdán a békéért böjtölve hozzunk áldozatot és kérjük Istent. Nyissuk ki szívünket, otthonainkat és pénztárcánkat, és segítsünk a bajbajutottakon! A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt – írja a Szentírás, s ezt életünkben a saját akaratunk is befolyásolja. Ennek a templomnak közösségszervező ereje van, s egyenként és közösen is arra kell törekednünk, hogy egyre jobbak legyünk, s a béke szigete kiterjedjen minél szélesebben, az egész világra – hangsúlyozta a szónok.

Az érsek ezután megáldotta és krizmával megkente a kápolna falait, majd a szentmise végén köszönetét fejezte ki a Pócsik családnak azért, hogy nagylelkűen támogatták a Szent András-kápolna építését; végül átadta nekik az Egri Főegyházmegye 293. számú ezüstérméjét.

Korózs Péter plébános a szertartás végén köszönetet mondott az egri érseknek a támogatásért, a szentmise bemutatásáért és a kápolna felszenteléséért. Köszönetet mondott még a Mérker 2007 Zrt. vezérigazgatójának, Pócsik Jánosnak is adományáért, valamint Ipacs Jánosnak az ügy támogatásáért. Megköszönte a tervező, a kivitelező munkáját, a segítők önzetlen támogatását. Elmondta még: összesen 110 család adományozott a kápolna javára.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír