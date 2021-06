„Beiratkozom hittanra” – A spanyol püspökök különleges kezdeményezéssel szólítják meg a fiatalokat

A kampány a hittan jelentőségére kívánja irányítani a figyelmet, ennek érdekében a közösségi oldalakon és a médiában tesznek közzé videókat és hirdetéseket. Az információs kampány részét képezi egy négyelemes plakátsorozat is, amely négy különböző szín segítségével mutatja be az együttműködés, a segítségnyújtás, a csapatmunka és az egymásra figyelés jelentőségét.

Az első egy kék színű ábrázolás, amelyen egy fiatal lány segítséget nyújt egy idős hölgynek. A képet a következő felirat kíséri: „Aki megtanul együttműködni, az képes lesz a polgár és a nagyszerű polgár közötti különbségre rávilágítani.”

A sorozat második részének alapszíne a lila, amelyen egy fiú egy gyermeket váró nőnek viszi haza a bevásárolt árut a jó szomszédság fogalmát bemutatva. A képet a következő szlogen kíséri: „Aki megtanul jelen lenni szükség esetén, az rámutat a szomszéd és a jó szomszéd közti különbségre.”

A harmadik rész piros színű, és egy kislányt ábrázol, aki pacsit ad a tanárának. Szlogenként ez olvasható: „Aki megtanul csapatmunkában dolgozni, az megmutatja, hogy mi a különbség egy munkatárs és egy kiváló munkatárs között.”

A plakátsorozat negyedik részét a sárga szín árnyalatai határozzák meg, és a kép két fiatalt jelenít meg, akik telefonon beszélnek egymással. A fotó szlogenje: „Aki képes a meghallgatásra, az megmutatja a barát és a jó barát közti különbséget.”

Spanyolország főpásztorai azért is látják szükségesnek a fiatalok ösztönzését a hittanóra felvételére, mert az némi csökkenést mutatott az elmúlt két évben. Az áprilisban közzétett statisztikák szerint Spanyolországban a 2020/21-es tanévben 15 ezer állami és magániskolában mintegy 3 millió 255 ezer diák órarendjében volt benne a hittan, amely az ország összes tanulójának 60 százalékát jelenti. A 2019/20-as tanévben ez az arány 63 százalék volt, vagyis azóta csökkent a hittant tanuló diákok száma. A főpásztorok ezt a kedvezőtlen tendenciát a Covid-19-járványnak is tulajdonítják, amely az egész oktatási rendszerre hatással volt.

A hittanra járó diákok számának növelése érdekében a spanyol főpásztorok kampánya a közösségi oldalakat is felhasználja, valamint szórólapok segítségével fordulnak majd nemcsak a fiatalokhoz, hanem szüleikhez is. A júniusi kampány arra buzdítja a szülőket, hogy írassák be gyermekeiket hittanra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Religiondigital.org

Magyar Kurír