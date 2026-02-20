„Bementem az Isten szentélyébe, és megértettem” – Előszenteltek liturgiája Nyíregyházán (KÉPRIPORT)

Hazai – 2026. február 20., péntek | 10:22
43

A nagyböjti időszak első szerdáján, február 18-án Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezetésével tartották a görögkatolikus hagyomány egyik legszebb bűnbánati szertartását, az előre megszentelt áldozatok liturgiáját a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban, megnyitva ezzel a közösségi bűnbánat idejét. A szertartáson Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is részt vett.

Az Előszenteltek liturgiáját Szocska Ábel püspök meghívására Kocsis Fülöp érsek-metropolita végezte.

Az esemény fényét emelte a papnövendékek újonnan alakult kórusának szolgálata, amely énekeivel segítette a hívek elmélyülését a nagyböjti misztériumban.

Tanításában a metropolita a szertartás alatt felolvasott ószövetségi szakaszokra, különösen a Teremtés könyvére és a Példabeszédek könyvére utalva rámutatott, hogy bár a világ teremtésének bibliai leírása és a természettudományok megállapításai között látszólagos ellentmondások feszülnek, a Szentírás elsődleges célja nem fizikai magyarázat, hanem teológiai kinyilatkoztatás.

Meg kell értenünk, mit akar tanítani az Isten a kinyilatkoztatáson keresztül: azt, hogy ez a világ, amit ő alkotott, jó. Ez egy kinyilatkoztatott igazság. Az is, hogy az emberben benne van a »nagyon jó«”

– fogalmazott a főpásztor. 

Hozzátette, hogy bár a bűnbeesés után a világ megromlott, és az ember szembefordult Teremtőjével, embertársaival, sőt önmagával is, a nagyböjti liturgia segít szembesülni saját bűneinkkel, hogy felismerhessük Isten irgalmát és jóságát.

Kocsis Fülöp kitért arra az örök emberi dilemmára is, amelyet a Példabeszédek könyve és a zsoltáros is feszeget: miért tűnik úgy, hogy a világban a „farkastörvények” uralkodnak, és miért boldogulnak a bűnösök?

Jeremiás prófétát és a 72. zsoltárt idézve az érsek rámutatott, hogy az anyagi javak hajszolása közben az ember gyakran nem látja az isteni rendet.

A megoldást a szentélybe való belépés, az imádságos élet jelenti.

Ahogy a zsoltáros mondja: „Bementem az Isten szentélyébe, és megértettem.”

A templom és a liturgia egy olyan „másik világot” tár elénk, amely már a mennyország előíze – fogalmazott a metropolita.

A tanítás központi gondolata a spirituális fejlődés volt.

A főpásztor kiemelte, hogy a böjt, a lemondások és a szertartásokon való részvétel mind azt a célt szolgálják, hogy „lelki emberekké” váljunk.

„A lelki ember tudja látni azt, hogy a kinyilatkoztatásnak igaza van. Ha az anyagi dolgok a fontosabbak, akkor azt látjuk, hogy az erőszakosak szerzik meg maguknak a javakat. De aki az imádság és a bűnbánat útján jár, az nemcsak meglátja, hanem meg is találja Isten ajándékait” – hangsúlyozta Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek.

A szertartás végén Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök köszönetet mondott a metropolitának a közös imádságért és a tanításért.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #istenkeresés #liturgia #nagyböjt

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató