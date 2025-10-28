„Betűvel szemben állítsatok betűt” – Az egyházi médiumok feladatairól tartottak konferenciát Egerben

Szarvas István, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében a fogalmak gyökereiről, a Szentírásból eredeztethető utalásokról beszélt, rámutatva:

Isten beszélni, kommunikálni akar az emberrel – az Igén keresztül, belépve az ember világába.

Az alapítvány elnöke további példaként említette Szent Pál személyét, aki kiválóan kommunikált, leveleiben tudatos, személyes közlő volt. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje, aki hitvédő irataival előképét jelentette e hivatásban dolgozóknak – tette hozzá Szarvas István. – Szent Maximilian Kolbe lengyel szerzetes médiaközpontot alapított, újságot, rádiót indított.

Andrónyi Kolos, a közmédia vallási tartalmakért felelős vezetője az emberben meglévő ősi igényről, a „kenyeret és cirkuszt” kifejezéssel összefoglalható vágyról szólva úgy fogalmazott, hogy a keresztény értelmezésben ez átváltozik Élő kenyérré és a szórakoztatás helyett a liturgiává.

A tanítványok bizalommal mondták Jézusnak: „a te szavadra kivetem a hálót”. Ez azt tanítja, hogy

akkor is hirdetni kell Isten igéjét, ha úgy véljük, nem jut el másokhoz

– hangsúlyozta a szakember. Majd bemutatta a program résztvevőinek a közmédia vallási műsorait és azok különféle internetes megjelenéseit.

Sike Gábor, a református közösség fenntartásában 20 éve működő Európa Rádió történetéről, küldetéséről beszélt, felvázolva a műsorstruktúrát, a műsorkészítés sajátosságait. Elmondta: missziójuk személyes indíttatásból fakad. Fontosnak tartják, hogy helyi tartalmakkal érjék el a hallgatókat.

Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató-főszerkesztője a kiadványokról, azok tematikájáról szólva elmondta: meggyőződésük, hogy a befogadók szívére kell hatni munkájukkal. Szólt a tömegtájékoztatással kapcsolatos pápai megnyilvánulásokról is, melyek a másodlagos evangelizáció mellett tesznek hitet.

Kuzmányi István arról is beszélt, hogy tevékenységük során igyekeznek a lehető legszélesebb körben hírt adni a világegyház és a magyar egyház életéről, szem előtt tartva a modern kor igényeit.

Szikora József, a budapesti székhelyű Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője a keresztény újságírói hivatás teológiai alapjairól beszélt. Az Egyház társadalmi szerepének változásáról és az ezzel párhuzamos médiamunkáról úgy fogalmazott: kevesebb lehetőség van, hogy ezekkel az eszközökkel középpontba kerüljön az evangélium üzenete, ennek ellenére kísérletet kell tenni a szekularizáció megfordítására.

Felidézte, XIII. Leó pápa a magyaroknak szóló buzdításában úgy fogalmazott:

betűvel szemben állítsatok betűt” – vagyis fel kell venni a küzdelmet a hit, az Egyház védelmében.

Bérczessy András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató-főszerkesztője a médiaműhely alapításának körülményeiről szólva rámutatott: nagy bátorság volt Seregély István egri érsek részéről, hogy egyházmegyei keretekből elindította 25 évvel ezelőtt a rádiót, s az egyházi kommunikációban hasonlóan fontos mérföldkő volt, hogy Ternyák Csaba egri érsek útjára indította a Szent István Televíziót.

Az alapító által megfogalmazott küldetés továbbra is változatlan. „Rádiónk célja azonos az Egyházéval: mindenki lelki üdvösségének szolgálata”, s hogy milyen eszközökkel történik mindez, az a kor technikájának függvénye – tette hozzá az igazgató-főszerkesztő.

A konferencia anyagai a közeljövőben elérhetőek lesznek a világhálón.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír