„Csapatjáték szerelemmel” – Veszprémben sajtótájékoztatón ismertették a házasság hete programjait

Szükség van az ünnepekre ahhoz, hogy a hétköznapokat is tudjuk formálni, illetve a hétköznapok azok, amelyek ünnepet tudnak készíteni. Nem lehet egy hatékony intenzív hetet rendezni, ha nincsenek a hétköznapok – emlékeztetett Udvardy György érsek február 3-án a házasság hete veszprémi programjairól tartott sajtótájékoztatón a Dubniczay-palotában. A főpásztor elmondta, hogy a főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportjával legfőképpen az örömet szeretnék megjeleníteni ebben az egy hétben.

A mi dolgunk itt Veszprémben, hogy nemcsak várost, hanem közösséget is építsünk – fogalmazott Porga Gyula veszprémi polgármester, aki felidézte, hogy hét éve, amikor elindították a programsorozatot, maguk sem számítottak rá, hogy ennyire kibővül az együttműködők köre.

Udvardy György érsek – aki a programsorozat fővédnöke Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel együtt – kiemelte, az Egyház feladata a házasság, a családi élet fejlődésének támogatása.

Az emberi létből fakadó természetes öröm sajátos karaktert ad a férfi és a nő kapcsolatának és az ebből a szeretetkapcsolatból megszülető gyermekek kapcsolatának – emelte ki a főpásztor. Ezt az örömöt szeretnék ezen a héten a társadalmi élet, a mindennapi élet, a kultúra különböző területein bemutatni.

Az érsek arról is szólt, hogy a házasság intézménye prófétai intézmény, létében is, de cselekvésében is. „Nem feltétlenül várhatjuk el, hogy mindenki ugyanúgy vagy azonos módon tekintse értéknek. Azonban jelen vannak a hosszú távú következmények, eredmények, amik magukért beszélnek, akár a gyermekvállalásban, -nevelésben, akár a közösség, kultúra, társadalom építésében” – fogalmazott.

Az idei rendezvény mottója: „Csapatjáték szerelemmel”. A csapatjáték akkor jó, ha mindenki tudja, hogy mi a cél – mondta az érsek. A csapat tagjai húzzák egymást, és számíthatunk a másikra akkor, amikor nekünk nehezebben megy a játék, és fordítva is. A csapatjátékban vannak posztok és szerepek, de mégis egy dinamikus valóság, ahol a tegnapi eredmények ugyan nagyon fontosak, de pusztán csak erre építeni nem jó, hanem az aktuális pillanat küzdelme és döntései azok, amelyek előrevisznek. A hét programjai pontosan ezt a dinamizmust szeretnék jelenvalóvá tenni – mutatott rá Udvardy György.

A sajtótájékoztatóról szóló teljes beszámóló és a házasság hete veszprémi főegyházmegyei programja ITT érhető el.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír