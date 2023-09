„Együtt tértünk vissza az alma materhez” – Kismaroson táboroztak a Váci Egyházmegye szeminaristái

Az alábbiakban Finta Zsolt ötödéves kispap a táborban szerzett személyes élményeiről számol be.

Augusztus 12. és 17. között tizenhárom kispap táborozott együtt, hogy közösen formálódjanak és kikapcsolódjanak. A papnövendékek első útja a verőcei Szent András-templomba vezetett, ahol Ráduly Ferenc atya 65 éves papi szolgálatának alkalmából megtartott ünnepi szentmisén szolgáltak. Rimócra és Szécsénybe is ellátogattak a szeminaristák, ahol a Ferences Szegénygondozó Nővérek mutatták be nekik a cigánypasztoráció működését. A közös együttlétek célja, hogy a szeminaristák az egyházmegye különböző területeit, szakpasztorációit közelebbről is megismerjék. Ennek jegyében tavaly karácsonykor a Karitász munkatársaival együtt osztottak adományt rászoruló családoknak. Most Rimócon öt-hat családhoz jutottak el, ahol javarészt gyerekekkel foglalkoztak, közösen játszottak és fociztak. „Én egyébként is szeretek gyerekekkel foglalkozni, de öröm volt látni kispaptársaimon is a nyitottságot. A gyerekek nagyon élvezték a közös együttlétet, látszott rajtuk, hogy igénylik a törődést.”

Minden évben fontos pontja a táboroknak a továbbképzés. Ez alkalommal Bellovics Gábor jezsuita atyát hívták meg, hogy az egyéni megkülönböztetésről tartson előadást. „Nagyon örültem, hogy ez nem csak előadás, hanem lényegében egy mini-lelkigyakorlat is volt. Kaptunk szempontokat, majd egy órára elvonultunk a Szentírással. Este pedig folytattuk a megkülönböztetés egy másik módjával, ugyanis sörkóstolón vettünk részt” – mesélte humorosan Finta Zsolt. Másnap Kovács Lajos atya érkezett, hogy a közösségi megkülönböztetésről beszéljen. A szeminaristák arról is gondolkodtak együtt, hogy milyen a papságról és a hivatásról alkotott képük.

Marton Zsolt püspök Nagyboldogasszony ünnepén csatlakozott a fiatalokhoz, akikkel a szentmise után a vacsoraasztalnál tudott beszélgetni. A szeminaristáknak kulturális kikapcsolódásra is jutott idejük, egyik nap ugyanis a Váci Egyházművészeti Gyűjteménybe látogattak el, ahol a színfalak mögé bepillantva, a készülő új tárlaton vezették őket körbe. „Csütörtök délután nyílt programmal készültünk, ahová bárki ellátogathatott, aki érdeklődik a papság iránt. Vetélkedőt szerveztünk, illetve bemutatkozott három fiatal, akik idén ősztől a kismarosi Kafarnaum-házban lesznek, hogy az egyéves előkészítő szemináriumi képzésben részt vegyenek. Örömmel fogadtuk be őket.” A tábor egy nagy-hideg-hegyi túrával ért véget. „Püspök atya ötlete volt, hogy mondjunk el egy rózsafüzért. Így lefele menet úgy jöttünk, mint egy zarándokcsoport, együtt imádkozva. Szép pillanat volt ez is.”

Bár a táboroknak ezidáig a váci püspöki palota adott otthont, a mostani újítás igazi ajándék volt a résztvevőknek. „Számomra öröm volt, hogy a helyszín végül Kismaros lett. Ez volt az első olyan alkalom, hogy az összes évfolyam egy időben Kismaroson, a Kafarnaum-házban volt. Mindannyian ott kezdünk az előkészítő szemináriumban, aztán más-más utakon haladunk, különböző helyeken tanulunk. Különleges élmény volt együtt visszatérni az alma materhez, ahol növekedhettünk. Kismaros az én Hórebem, azaz az Istennel való találkozásnak a helye” – számolt be Finta Zsolt, aki háláját fejezte ki a főszervezőknek, hiszen a tábor minden évben nélkülözhetetlen találkozási pont a váci egyházmegye kispapjai számára.

Imádkozzunk a Váci Egyházmegye papnövendékeiért és új papi és szerzetesi hivatásokért!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír