„Ez az a nap!” – Meghívó Pulába és Debrecenbe

Sokan kérdezték a tavalyi Puskás Arénában megtartott keresztény könnyűzenei koncert óta, hogy lesz-e idén is stadionos dicsőítés. Nos, a Puskás az ország legnagyobb létesítménye, ami egyedülálló hangulatot adott, de idén is bőséges a felhozatal.

Az „évad” márciusban kezdődött, amikor Nick Vujicic beszélt kétszer is a megtelt Papp László Arénában. Áprilisban Veszprém folytatta a sort, ahol a nyugat-magyarországi „Ez az a nap!” jött létre a szintén telt házas Veszprém Arénában. Most pedig három esemény áll még előttünk; egy távolabbi helyszínen, kettő pedig autóval elérhető távolságban.

Igazi kuriózum lesz május 26-án Madridban, ahonnan felkérést kaptunk, hogy segítsünk megszervezni egy nagyobb szabású dicsőítést. Sok beszélgetés és személyes találkozás után itt vagyunk a szervezés finisében, a spanyol hívők lelkesedése pedig magával ragadó. Ez a szép a kereszténységben, hogy a világon mindenütt találsz nemes lelkeket, akik szeretik Krisztust, és nagyon szép szolgálatot végeznek, segítve ezzel szűkebb és tágabb környezetük életét. Több magyarról is hallottunk, akik kiutaznak erre a koncertre – ma már tényleg alig vannak távolságok.

Szintén külföldön, ám könnyebben elérhető közelségben van a következő helyszín, a horvátországi Pula, ahol június 3-án lesz az „Ez az a nap! Adria” rendezvény. Sokan járhattunk már itt, az Isztriai-félszigeten nyaralni, és a tengerpart tényleg meseszép; most a nyári főszezon előtt látogatunk ide. Abban a római korban épült amfiteátrumban fogunk dicsőíteni, ahol hajdan mártírok adták az életüket Jézusért. Ebben a fantasztikus hangulatú műemlékben most lesz először ilyen felekezetközi koncert, és a pár száz méterre levő tenger látványa még szebbé teszi ezt az estét.

A délszláv háborúra visszagondolva nagyon sokat jelenthet, hogy a színpadon egymás mellett fognak énekelni szerbek és horvátok; Isten családjában a szeretet felülír minden történelmi sérelmet. Itt fog fellépni Matt Maher, aki a modern katolikus dicsőítés meghatározó énekese. Legismertebb dala a Lord I Need You, amit mindenhol énekelnek a világon. Itteni fellépése sokat jelenthet a horvátoknak, mert náluk a modern dicsőítés az elmúlt húsz évben nagymértékben átalakította a közösségek életét. Most pedig személyesen is találkozhatnak, és együtt énekelhetnek a katolikus dicsőítés ismert és nagyon hiteles képviselőjével. Hasonlóképpen a szlovéneknek is Maher az egyik példaképük, akit nagyra tartanak, és ők is örülnek, hogy ellátogat Európa eme részére. Az este kiemelkedő vendége lesz még a Hillsong United, mely ma a legismertebb modern gospelegyüttes.

A jó hír pedig az, hogy úgy Maher, mint a Hillsong eljön Debrecenbe is, ahol június 10-én lesz „Ez az a nap!” a Nagyerdei Stadionban. Aki a halasztások, az extrém meleg (a hőmérséklet valójában lehűlt kellemes 25 fokra), vagy bármi más miatt tavaly nem tudott eljönni a Puskásba, az most részesülhet egy sokezres közös dicsőítésben. Aki pedig jól érezte magát, azt hívja a tavalyi élmény... Ennek a rendezvénynek a jellegzetessége, hogy mivel nagyon közel van a román határ, várhatóan sokan fognak onnan is jönni. Katolikus részről egy másik határon túli területről, a Felvidékről érkező, magyarul éneklő együttes is fellép, a Crux. Ők a korábbi években több „Ez az a nap!”-on felléptek már, és nemcsak énekelnek, hanem mozgósítanak is; ezreket hívtak meg a stadionokba az ottani magyarság tagjai közül.

Rendezvényeinken várjuk a dicsőíteni vágyó testvéreinket. Istent imádni, neki énekelni a legteljesebb élmények egyike, ezt az egész örökkévalóságban fogjuk majd folytatni.

Forrás és fotó: Ez az a nap! Szervezőiroda

