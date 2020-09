„Fontos odafigyelni egymás mozdulataira” – Gólyatáborozott a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

A diákok először meglátogatták a Szarvasi Arborétumot és a Mini Magyarországot. A csapat a kirándulás és az ebéd után elfoglalta szállását a Gál Ferenc Egyetem kollégiumában, majd délután a Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület révén belekóstolhattak a sárkányhajózásba. A nap további részében a hallgatók Gulyás Péter vezette csapatépítő tréningen, míg a kollégium munkatársai Pontyos Tamás szervezetfejlesztésén vettek részt.

A szombati nap témája is a szervezetfejlesztés és a csapatépítés volt, majd a résztvevők meglátogatták a békésszentandrási Szent András Sörfőzdét, ahol különleges szűretlen söröket kóstolhattak a résztvevők.

Vasárnap Köllő Sándor, a Szokeresz lelkésze szentmisét mutatott be, melyben – a hétvége élményeit összegezve – köszöntötte az új és régi hallgatókat: A sárkányhajó a közösség jelképe, amelybe félve szállunk be. Amint elindul a hajó, figyelni kell és koncentrálni az előtted lévőre és a többiekre egyaránt, mert ha nem, kiesel a lendületből és elkezd billegni a hajó. Így van ez a kollégium mindennapi életében is. Fontos odafigyelni egymás mozdulataira, igényeire, rezdüléseire. Ahogy a hajón is, úgy az életünkben is van egy vezető: Isten, aki a Szentlélek segítségével a hátszél is számunkra – fogalmazott beszédében.

A mise után a tábor lakói összecsomagoltak, majd hazautaztak Szegedre. A március óta üresen álló, Indóház téri kollégium épülete végre újra benépesült, hiszen a hallgatók szeptember 7-ig bezárólag, a szemeszter kezdetén ismét birtokukba vették.

Forrás: Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

Fotó: Dobroka Aleksandra

Magyar Kurír