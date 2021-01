„Gondolj mások nagyobb megpróbáltatására!” – Szent Sebestyén-búcsút ünnepeltek Kalocsán

A főpásztor szentbeszédében felidézte a vértanú szent képét: sok művészeti alkotás ábrázolja a fához kikötött, nyilakkal megsebesített fiatal férfit; majd emlékeztetett, hogy a járványok végén, hálából állított Szentháromság-szobrok szentjei között is ott van Szent Sebestyén, hiszen a segítő szentek között tiszteljük. Élete nem legenda, hanem valóság, a Diocletianus-féle nagy keresztényüldözés idején szenvedett vértanúhalált. Bár akkoriban már úgy tűnt, hogy konszolidálódik a keresztények helyzete a Római Birodalomban, Sebestyén keresztényként lehetett a császári hadsereg tisztje, de az üldözés aztán újrakezdődött. Sebestyént kétszer is megkínozták, de túlélte a nyilazást is, és felépült, ezután bottal agyonverték.

Bábel Balázs a vértanúságról elmélkedve felidézte, hogy már az Ószövetség is felteszi a kérdést, miért üldözik az igazakat. A Bölcsesség könyve azt a választ adja, hogy

a rosszal szemben „égő ellentmondás az igaz, vádpont ellene”.

Jézus maga is megtapasztalta az üldözést. És jó előre felkészítette tanítványait: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!” Az üldözések nem zárultak le a 313-ban kiadott konstantini türelmi rendelettel, azóta is tartanak. Ma 350 millió embert üldöznek vallása miatt. És tapasztaljuk azt is, hogy a nyugati világ is támadást indított a keresztény gondolat és értékrend – és ezek hordozói, képviselői, tehát a keresztény emberek ellen. Már az is probléma lehet, ha egy közéleti személyiség keresztet visel magán. A keresztény jelkép ellenérzést vált ki. A rendezettség mindig gyűlöletes a zavar világában. A vértanúk azonban arra tanítanak bennünket, hogy nem kell megbújnunk. Nem keresni kell az üldöztetést, de ha kérdőre vonnak, akkor bátran ki kell állni keresztény hitünkért. Meg kell vallanunk Krisztushoz tartozásunkat.

Megemlékezett az érsek arról is, hogy Kalocsa városában is volt nem is olyan régen keresztényüldözés: amikor a kalocsai fegyházban nemcsak köztörvényes rabok voltak, hanem ártatlan szerzetesnők is. Emlékeztetett Bábel Balázs, hogy éppen hetven éve annak, hogy Kalocsa érsekét, Grősz Józsefet letartóztatták, és koholt vádak alapján elítélték. A főpásztor idézte a gőgös katonatiszt visszaemlékezését: „A Grősz Jóskának megmondtam, az érsekség előtti téren ordítva, hogy Grősz Jóska, gyere ki, vár a kötél ideki!”

A vértanúk közbenjárnak értünk, és a középkori német közmondás is segítségünkre lehet: „Gondolj mások nagyobb megpróbáltatására, hogy kisebb terhed könnyebbé váljék!” Sok viszontagság által jutunk el az Isten országába, nem hiábavaló a szenvedés – hangsúlyozta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Szent Sebestyén tiszteletére bemutatott szentmisén.

Az ünnepi liturgiát követően a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egész napos szentségimádás vette kezdetét a székesegyházban.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír