„Győzd le a rosszat jóval!” – Popiełuszko-hónap az óbudai Kövi Szűz Mária-templomban

A „Popiełuszko-hónap a Köviben” célja, hogy a hívek és az érdeklődők közelebb kerüljenek ahhoz a hithez, bátorsághoz és igazságkereséshez, amely a vértanú életét is meghatározta, s akinek az üzenete ma is időszerű: „Győzd le a rosszat jóval!”

A programsorozat kilenceddel vette kezdetét, amely során Jerzy Popiełuszko gondolatai mentén készülnek az ünnepre. A kilenced egyik kiemelkedő eseménye október 17-én, pénteken 18.30–20 óra között lesz, amikor taizéi énekes imaórára várják a híveket a Kövi Szűz Mária-templomba, ahol a vértanú ereklyéjét őrzik. Az imaóra segít elmélyülni Popiełuszko atya lelkiségében, és megtapasztalni az Istenbe vetett bizalom békéjét.

A Popiełuszko-hónap csúcspontja október 19-én, vasárnap 11 órakor lesz, ekkor ünnepi szentmisében adnak hálát Boldog Jerzy Popiełuszko életéért és tanúságtételéért, majd ezt követően megnyílik a lelkiségét bemutató kiállítás a Kövi Szűz Mária-templomban.

A kiállítás Popiełuszko atya életének kulcsmotívumait tárja a látogatók elé: miként merített erőt az imából, hogyan maradt hűséges a világossághoz a sötétség idején, és hogyan tanít ma is arra, hogy

a hit nem elzár a világtól, hanem szeretettel formálja azt.

A kiállítás megtekinthető 2025. október 19. és november 23. között a Kövi Szűz Mária-templomban (1033 Budapest, Szentendrei út 69–71.). Hétfőnként és szerdánként: 16–19 óra között; péntekenként: 14–16 óra között.

A Popiełuszko-hónap alatt október 25-től november 22-ig minden szombat este közös vesperásra hívják a híveket. Boldog Jerzy Popiełuszko életének egyik legfőbb forrása az ima volt. A vesperás lehetőséget kínál, hogy a nap végén a fényre figyeljünk, és a zsoltárok, az ének és a csend által újra megtaláljuk az Istennel való békét.

A Popiełuszko-hónap részletes programja a templom honlapján érhető el.

Forrás és fotó: Kövi Szűz Mária Plébánia

