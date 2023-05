„Ha messzire akarsz érni, akkor menjetek együtt” – Templommegáldás és közösségi ünnep Pásztón

A szentmise előtt Barnáné Zsilyák Ildikó társadalmi megbízatású alpolgármester asszony köszöntötte a résztvevőket és átadta Farkas Attila polgármester üdvözletét. Köszöntőjében elmondta, hogy a templom mindig hidat épített Isten és ember, valamint ember és ember között, békére és szeretetre hívta az oda betérőket. Örömét fejezte ki, hogy a pásztói templom most megújulhatott, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki a templom felújítását támogatta, azon dolgozott vagy azt segítette. Ezt követően Marton Zsolt megyéspüspök megáldotta a templomteret.

A főpásztor szentbeszéde elején elmondta, hogy egyre jobban terjed az a szokás a katolikus közösségekben, hogy a nagyböjti keresztút mintájára a húsvéti időben az öröm útját járják a hívek, azaz felidézik a találkozásokat a feltámadt Krisztussal. „A vasárnapi evangélium által idézett emmauszi tanítványoké az egyik ilyen találkozás (…). Az emmauszi tanítványok útja saját személyes életünk útjáról és az Egyház közössége által bejárt útról is beszél. A saját életünkben is alakul az Istennel való kapcsolatunk és közösségünknek is van egy közös formálódása, ahogy erre a mai evangélium is utal.” Az emmauszi tanítványok Jézust a kenyértörésben ismerték fel és ez csodálatos fordulatot hozott az életükbe. Ez volt az ősegyház tapasztalata is: amikor Krisztussal találkoztak az Eucharisztiában, akkor erőre kaptak és képessé váltak az örömhír terjesztésére az üldözések közepette is. A mi életünkben is így van: amikor Krisztus jelen van a tanításon és az Eucharisztián keresztül, akkor minden fáradtságot képesek vagyunk leküzdeni és hitvalló keresztényekké válni – állította párhuzamba a püspök a szentírási részletet és a hétköznapi tapasztalatot.

„Egyházunk is úton van, amelynek ma egy fontos állomásához értünk. Ha Krisztus velünk van, akkor igazi »szün-hodosz«, azaz közös úton járás valósul meg, amelyben mindenki – püspök, pap, diakónus, hitoktató – megtalálja a helyét és együtt építhetik a közösséget és vele az Egyházat – hangsúlyozta a főpásztor utalva a Ferenc pápa által elindított szinodális útra. – A vándorló nép életében mindig is fontos hely volt a templom, ahol ünnepélyes módon találkozhattak Istennel. Nyissuk ki a szívünket, hogy valóban tudjunk találkozni Istennel a Szentírásban és az Eucharisztiában, és mi is lángoló szívű tanítványok lehessünk, mint az emmauszi úton az újra Jeruzsálem felé haladó tanítványok.”

A szentmise végén Németh Sándor plébános megkérte a megyéspüspököt, hogy adja át a pásztóiak üdvözletét Ferenc pápának az akkor egy hét múlva esedékes budapesti szentmisén, ahol a magyar püspökök újra koncelebrálhattak a Szentatyával. A plébánia közössége felé megfogalmazott kérésében pedig egy afrikai közmondást hozott fel, megkérve őket a további együttműködésre és a közösség építésére: „Ha gyorsan akarsz eljutni valahová, menj egyedül, de ha messzire akarsz érni, akkor menjetek együtt.”

A szentmisén koncelebrált a korábbi pásztói plébános, Mészáros Csaba és Simon Gáspár Balázs jelenlegi káplán. A szertartás zenei szolgálatában a Karzat Duo és a Forrás Zenekar vettek részt.

A pásztói Szent Lőrinc-plébániatemplom teljes körű belső felújítása a Modern Városok Program és azon belül a Salgótarján város és környéke egyházi életének és egyházi intézményeinek fejlesztése című projekt keretében valósult meg az elmúlt két évben. A falakat szigetelték és lélegző vakolattal látták el, új padlóburkolat készült, megújult a tető bádogozása, javították a homlokzati hibákat. Új belső kifestést kapott a templom, amely az eredeti állapotot állította vissza, ugyanis a falkutatás semmilyen freskó- vagy szekkómaradványt nem talált a felületeken. A korábbi, túlméretezett orgonát elbontották, javították a túlterhelt karzat repedéseit és egy új, Franciaországból származó korabeli orgonát építettek be. Felújították az országban egyedülálló empire stílusú, márvány borítású főoltárt, amelyről eltávolították a felesleges és megöregedett, rossz minőségű lakkréteget és vele együtt megújultak a mellékoltárok és a szószék is. Felújították a barokk padokat, valamint a sekrestye százéves bútorait. Modernizálták a templom elektromos rendszerét, valamint megújult a padfűtési rendszer és a hangosítás.

A plébániatemplom helyén már a 13. századot megelőzően állhatott egy román stílusú kápolna, amelyet a 14. század elején megnagyobbítottak és hozzáépítették a ma is látható, alacsony bordázatú, keresztboltozatos toronyaljat. A 18. század során épült meg a torony, majd több lépésben bővítették a templomot, amely ekkor kapta szentélyét és alakították ki a barokk belsőt. A jelenlegi plébánia 1745-ben épült, és bár több felújításon esett át, a korszerűsítések esedékessé váltak.

A szentmisét követően a templom szomszédságában található Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolában agapéval folytatódott az ünnepség. Ennek során Marton Zsolt megyéspüspök találkozott a pásztói plébánia munkatársaival, valamint azokkal a környékbeli településeken – Szurdokpüspökiben, Csécsén, Jobbágyiban, Hasznoson, Mátraszőlősön, Ecsegen, Kozárdon és Mátrakeresztesen – segítő és szolgáló hívekkel, akik Pásztóhoz mint központi plébániához kapcsolódnak és helyben látnak el hitoktatói, sekrestyési, kántori vagy gondnoki feladatokat.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

