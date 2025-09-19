„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok” – Már lehet nevezni a nyitott görögkatolikus úszóversenyre

Hazai – 2025. szeptember 19., péntek | 13:40
9

Ötödik alkalommal szervezi meg barátkoztató úszóversenyét a Görögkatolikus Metropólia, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség együttműködésével. Október 11-én ép és fogyatékkal élő versenyzőket is várnak az edelényi uszodába. Nevezni szeptember 25-ig, illetve a létszámhatárig lehet.

A verseny célja, hogy a sport által közös élményt nyújtson a fogyatékkal élő és ép gyermekek, fiatalok számára, ezzel is hozzájárulva egymás megismeréséhez és elfogadásához.

A versenyre egyéni úszók jelentkezését várják a következő kategóriákban:

– 1–12. évfolyamosok
– egyetemisták, főiskolások
– fogyatékkal élők (MSOSZ)

A fogyatékkal élő versenyzők esetén érvényes orvosi igazolás is szükséges, melynek másolatát a versenybírói asztalnál kell bemutatni.

Regisztrálni ezen az oldalon lehet. 

Helyszín: Edelényi uszoda, 3780 Edelény, Borsodi út 36.

Időpont: október 11., szombat 10 óra

Nevezni szeptember 25-ig, illetve a létszámhatárig lehet.

Versenyszámok

– 25 méter pillangó/hát/mell/gyors
– 50 méter pillangó/hát/mell/gyors
– váltó: 4-szer 25 méter/családi váltó/összefogás váltója (két fogyatékkal élő, két ép versenyző)

A versenyzőket a nevezett idők alapján nemek szerinti futamokba osztják. Ép és fogyatékkal élők közös futamban indulnak.

MSOSZ versenyszámok

– kölyök sportoló futam
– segédeszközös úszás

A versenyzők legfeljebb két versenyszámban indulhatnak, plusz a váltó.

A pálya 25 méteres, rövid (6) pályás medence (vízhőfok: 27,5 fok; vízmélység: 1,9 méter); kézi időmérés. 

Minden kategóriában az 1–3. helyezett érmet, a 4–6. helyezést elérő versenyzők szalagot kapnak.

A tervezett program:

10 óra – megnyitó, közös ima
10.15 – zenés szárazföldi közös bemelegítés
10.30 – kölyök sportoló futam
10.45 – vizes bemelegítés
11.00 – verseny
13.00 – eredményhirdetés
13.45 – ebéd

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #fogyatékkal élők #görögkatolikus #programok #sport

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató