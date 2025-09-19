„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok” – Már lehet nevezni a nyitott görögkatolikus úszóversenyre

A verseny célja, hogy a sport által közös élményt nyújtson a fogyatékkal élő és ép gyermekek, fiatalok számára, ezzel is hozzájárulva egymás megismeréséhez és elfogadásához.
A versenyre egyéni úszók jelentkezését várják a következő kategóriákban:
– 1–12. évfolyamosok
– egyetemisták, főiskolások
– fogyatékkal élők (MSOSZ)
A fogyatékkal élő versenyzők esetén érvényes orvosi igazolás is szükséges, melynek másolatát a versenybírói asztalnál kell bemutatni.
Regisztrálni ezen az oldalon lehet.
Helyszín: Edelényi uszoda, 3780 Edelény, Borsodi út 36.
Időpont: október 11., szombat 10 óra
Nevezni szeptember 25-ig, illetve a létszámhatárig lehet.
Versenyszámok
– 25 méter pillangó/hát/mell/gyors
– 50 méter pillangó/hát/mell/gyors
– váltó: 4-szer 25 méter/családi váltó/összefogás váltója (két fogyatékkal élő, két ép versenyző)
A versenyzőket a nevezett idők alapján nemek szerinti futamokba osztják. Ép és fogyatékkal élők közös futamban indulnak.
MSOSZ versenyszámok
– kölyök sportoló futam
– segédeszközös úszás
A versenyzők legfeljebb két versenyszámban indulhatnak, plusz a váltó.
A pálya 25 méteres, rövid (6) pályás medence (vízhőfok: 27,5 fok; vízmélység: 1,9 méter); kézi időmérés.
Minden kategóriában az 1–3. helyezett érmet, a 4–6. helyezést elérő versenyzők szalagot kapnak.
A tervezett program:
10 óra – megnyitó, közös ima
10.15 – zenés szárazföldi közös bemelegítés
10.30 – kölyök sportoló futam
10.45 – vizes bemelegítés
11.00 – verseny
13.00 – eredményhirdetés
13.45 – ebéd
Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Magyar Kurír
