„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok” – Már lehet nevezni a nyitott görögkatolikus úszóversenyre

A verseny célja, hogy a sport által közös élményt nyújtson a fogyatékkal élő és ép gyermekek, fiatalok számára, ezzel is hozzájárulva egymás megismeréséhez és elfogadásához.

A versenyre egyéni úszók jelentkezését várják a következő kategóriákban:

– 1–12. évfolyamosok

– egyetemisták, főiskolások

– fogyatékkal élők (MSOSZ)

A fogyatékkal élő versenyzők esetén érvényes orvosi igazolás is szükséges, melynek másolatát a versenybírói asztalnál kell bemutatni.

Regisztrálni ezen az oldalon lehet.

Helyszín: Edelényi uszoda, 3780 Edelény, Borsodi út 36.

Időpont: október 11., szombat 10 óra

Nevezni szeptember 25-ig, illetve a létszámhatárig lehet.

Versenyszámok

– 25 méter pillangó/hát/mell/gyors

– 50 méter pillangó/hát/mell/gyors

– váltó: 4-szer 25 méter/családi váltó/összefogás váltója (két fogyatékkal élő, két ép versenyző)

A versenyzőket a nevezett idők alapján nemek szerinti futamokba osztják. Ép és fogyatékkal élők közös futamban indulnak.

MSOSZ versenyszámok

– kölyök sportoló futam

– segédeszközös úszás

A versenyzők legfeljebb két versenyszámban indulhatnak, plusz a váltó.

A pálya 25 méteres, rövid (6) pályás medence (vízhőfok: 27,5 fok; vízmélység: 1,9 méter); kézi időmérés.

Minden kategóriában az 1–3. helyezett érmet, a 4–6. helyezést elérő versenyzők szalagot kapnak.

A tervezett program:

10 óra – megnyitó, közös ima

10.15 – zenés szárazföldi közös bemelegítés

10.30 – kölyök sportoló futam

10.45 – vizes bemelegítés

11.00 – verseny

13.00 – eredményhirdetés

13.45 – ebéd

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

