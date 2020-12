„Hallgatással magasztalunk és dicsőítünk téged” – Kántorok lelkigyakorlata és képzése Máriapócson

Kocsis Fülöp Máriapócsra utazott, így a kántorok a kegytemplom állandó élő közvetítésébe kapcsolódtak be, illetve vasárnap, a Szent Liturgia idejére a Görögkatolikus Médiaközpont közvetítésébe.

Szombaton reggel 8-kor minden résztvevő a kegytemplomban „találta magát”, ahol közösen végezték az utrenyét.

Az első tanítás ismétléssel kezdődött, majd az Uram, irgalmazz éneklésének módjait részletezte Kocsis Fülöp metropolita. A résztvevők megvitatták a monitorok előtt, hogyan is fog ez a Szent Liturgiákon „átmenni” a hívők felé. A tanítás a parlando fontosságát hangsúlyozta.

Délben és 15 órakor Kocsis Fülöp imaórát vezetett a kegytemplomban, majd a második tanítást hallgathatták meg a kántorok, melyben a temetés szertartásának részleteit magyarázta és énekelte az érsek-metropolita. A résztvevők is lehetőséget kaptak gyakorolni a képernyők előtt.

Szó esett a zenei munkacsoport megalakulásáról és munkájáról a három görögkatolikus egyházmegye területén. Cél a minél kisebb változtatás, de a dallamvilág tisztogatása, csiszolgatása az indokolt mértékig.

A kántorok a főpásztorral együtt énekelhették a szertartás elemeit. A tanítások alkalmával újdonság volt, hogy a kijelzőkön most megjelentek a kották és a szövegek is, miközben Kocsis Fülöp énekelte és magyarázta a változásokat. A tanításokról videók láthatók a Görögkatolikus Médiaközpont You Tube-csatornáján.

Vacsora előtt még „visszatértek” a résztvevők a kegytemplomba vecsernyét imádkozni, majd egy nagy zoom-os beszélgetés, ismerkedés következett. A napot zsolozsmával zárták a fatemplomban.

Útravalóul Kocsis Fülöp elmondta gondolatait az éneklésről: Nem mindegy, ki mit énekelget, mi lakik a lelkében. Ha már gyermekkorban zsolozsmázunk, a felnövekvő nemzedék lelkében ezek a dallamok zúgnak majd, és visszatérnek, ezek zsongnak majd bennünk felnőttként is.

A kegyhely liturgikus rendjéhez igazodva vasárnap reggel 7.30-kor utrenyébe kapcsolódhattak be a kántorok, 11 órától pedig érseki Szent Liturgiába.

A szombat reggeli utrenye egyik szövege így hangzott: „A te szülésed felfoghatatlan csodáját meg nem érthetjük, azért inkább hallgatással magasztalunk és dicsőítünk téged, ...ó Szeplőtelen!” A vasárnapi apostoli szakasz pedig így biztatott: „...zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket mondjatok, énekeljetek és zengedezzetek...!” (Ef 5,19) Mindez rámutat: egészen biztosan a kántorok életében is helye van a csendnek, s helye van a hangos éneklésnek. És akkor tudják lélekkel irányítani sokak imádságát, ha előbb ők maguk felkészülnek a maguk csendjében. „A jó kántor mindig felkészül a liturgiára” – mondta Kocsis Fülöp vasárnap.

A metropolita az evangéliumi szakasz (Lk 12,16–21) alapján arról beszélt a liturgián, hogy döntéseink zöme logikus, okos döntés. Csakhogy ugyanezek a döntések az örök élet szemszögéből nézve nem feltétlen jó választások. Amikor például vásárolunk valamit, rengeteg szempontot figyelembe veszünk, és sokszor ki is töltik ezek a gondolatainkat, ám ezek nem szolgálják üdvösségünket. Helyesebben: nem ezek szolgálják azt. Tetteinket mindig ahhoz igazítsuk, hogy azok az üdvösségünk szempontjából hasznosak-e. „Jól értékesítsétek az időt, ...” (Ef 5,16)

Forrás: Máriapócs Nemzeti Kegyhely; Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Orosz Rita; Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír