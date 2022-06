„Hát itt csak ételt osztogatnak? Szeretetet nem?” – kérdezte egy fogyatékossággal élő ellátott Szakolyban, mikor kézfogás nélkül haladtak el mellette társai a Szent Heléna Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ területén megrendezett főzőversenyen. A válasz cselekedet formájában érkezett. Az ölelésre szomjazó Zotya ugyanis megkapta a Nyíregyházi Egyházmegye egyik munkatársától, amire vágyott: megsimogatták, megölelték és megszeretgették őt. Ahogyan a néhány száz – a keleti régió több szociális intézményéből érkező – ellátott is kapott szeretetet és odafigyelést ezen a napon. Ámde a nap fő profilja valóban nem ez volt, hanem a főzés.

A szakolyi Fakanálforgató Főzőverseny kilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit, és a megjelent tizenkilenc csapat bizony minden földi jóval kínálta a sátraik előtt elhaladókat.

Az idén márciustól a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Heléna Központ egykor a saját lakói miatt indította el ezt a sokak által kedvelt rendezvényét, hogy az intézményben főzni tanuló ellátottak megmutathassák tudásukat. A nyár eleji esemény mára egyfajta fesztivállá nőtte ki magát, melyre hivatalosak idősotthonok, gyermekvédelmi intézmények, fogyatékossággal élő személyeket ellátó szociális intézmények különféle településekről (Tiszavasváritól Hodászon át Hajdúnánásig). A csapatokban segítők, dolgozók és ellátott személyek is lehetnek.

Volt olyan intézmény, mely igen komolyan véve a feladatot intézményegységei közötti elődöntővel választotta ki, ki indulhat a megmérettetésen: végül a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény lakásotthonai közül a balkányiban lakó gyermekek főzhették meg a menüt, melyet szakmai zsűri kóstolt meg június 15-én.

A tizenkilenc csapat maga dönthette el, milyen étellel szeretne versenyezni, így a bográcsokból, tárcsákról, olajsütőkből zúzós leves, pusztapörkölt, malacsült, pásztortarhonya, székelykáposzta, lecsó, lapcsánka, lángos, csőröge vagy épp tarkedli illata szállt.

Az ebédidőre elkészített finomságokból mindenki ehetett, de három főre ünnepi terítéket készítettek elő a sátrakban, ahol a zsűri foglalhatott helyet. A teríték melletti díszítés legtöbb esetben az intézmény lakói által készített kézműves termékekből állt, volt olyan csapat, ahol az ételek elkészítői is maguk a lakók voltak.

Aki a főzésben nem vett részt, táncolt, énekelt, beszélgetett, kávézott, vagy üldögélt a hűvösben, és hallgatta a zenét, figyelte a forgatagot. Mindenféleképp a hétköznapoktól eltérő módon töltötték az időt azok az ellátottak, akiket magukkal tudtak hozni a szociális és gyermekvédelmi intézményekből – ez volt a legfőbb motivációjuk az ide érkező intézményi dolgozóknak.

A szervező Szent Heléna Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ intézményvezetője, Nagyné Kirimi Annamária és a főszervező, Csordásné Illés Katalin esetfelelős is abban látta a rendezvény egyik fő célját, hogy kimozdítsák az ellátottakat, új impulzusokat adjanak nekik. Ezenfelül a verseny szívesen várt találkozási lehetőséget is biztosít a különféle intézmények lakói között, hiszen közben barátságok is szövődnek, mondta Nagyné Kirimi Annamária. Csordásné Illés Katalin pedig arról számolt be az egyházmegyei sajtó munkatársának, hogy az eseményre a Szent Heléna Központ lakói mindig nagy lelkesedéssel készülnek, és örömmel vesznek részt az első fázistól a sátorbontásig minden munkafolyamatban. (A kettejükkel folytatott teljes beszélgetést meghallgathatják ITT.) Az ellátottak és a dolgozók műsorral is kedveskedtek a vendégeknek.

A főzőverseny nyertes csapata „vándorfakanalat” vihet haza, melyet egy éven keresztül őriz, s a következő évben visszahoz, hogy továbbadhassa. Idén a fenntartó Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Irodája is képviseltette magát, s a hagymapucolástól a kóstolásig Papp Tibor főhelynök atya, az egyházmegye szociális ügyekért felelős megbízottja is aktívan kivette részét a munkából. 2022-ben az ő csapata nyerte el a legfinomabbnak ítélt ételért járó, szalagokkal díszített vándorfakanalat, melyet a zsűri elnöke, Szoboszlai Gyula mesterszakács adott át. A különdíjat a Máriapócsi Zarándokház konyhája vitte el.

A rendezvényt Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök nyitotta meg, és bár csak a verseny legelején tudott jelen lenni, maga is szakácskötényt öltött.

A gazdag képgalériát ITT tudják megtekinteni.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír