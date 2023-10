„A hit életben tartotta és jelenleg is élteti iskolánkat” – Harmincéves a dabasi katolikus iskola

Több mint kétszázan vettek részt a dabasi katolikus iskola ünnepségén, mely a volt helyi plébános életének és munkásságának tiszteletére felállított emléktábla megáldásával vette kezdetét. Pásztor Győző atya, aki tavaly, életének 90. évében hunyt el, pedagógusi képzettsége révén a tanítást mindig is szívügyének tekintette. Szükség is volt elkötelezettségére, az 1993-ban újjászervezett Szent János Katolikus Általános Iskola ugyanis nagyon nehéz körülmények között tudott elindulni. „A hit, szelídség, alázatosság, igazságszeretet, imádság és az isteni gondviselésre való hagyatkozás az, ami életben tartotta és jelenleg is élteti iskolánkat, ez adott rendíthetetlen erőt, hitet Győző atyának és sok hívő léleknek, a múlt és jelen kor kihívásaihoz, és ahhoz a harchoz, amelyet Isten fegyvereivel kellett megvívniuk” – emlékezett meg beszédében a lelkipásztorról Kollár László, az iskola jelenlegi igazgatója.

A Sári városrész lakossága nagy arányban katolikus vallású volt a rendszerváltás idején is. Ekkor – Pásztor Győző helyi plébánossal egyetemben – örömmel vették és támogatták pályakezdő, vallásos pedagógusok az iskola egyházi iskolává való átalakítását. Az átszervezéséhez szükséges első lépésként, a törvény előírásait betartva igényfelmérés történt az iskolába járó gyermekek szüleinek körében. Eszerint 70% igényelte az iskola egyházi iskolává való átalakítását, azonban a pedagógusok és szülők körében kialakult egy olyan, akaratát erősen érvényesítő csoport, amely akadályokat gördített az iskolaalapítás elé. Küzdelmes évek következtek, amelynek országos médiavisszhangja is volt. Az ellenállás eredményeként az iskolaépületet két részre osztották, melyben a mai napig két külön intézmény működik. Győző atya, az iskolavezetés, a tanári kar és a szülők kitartásának köszönhetően az egyházi iskola fennmaradt, a későbbiekben pedig további részekkel, többek között kápolnával is bővült. Az intézmény ma nyolc évfolyammal és 14 osztállyal működik. Az iskola dolgozói a teljes ember nevelésére törekednek, fontosnak tartják, hogy testi, lelki, szellemi és hitéleti szempontból egyaránt igényessé váljanak növendékeik.

„A múltban lefektetett keresztény értékek táplálják, mint a gyökér a fát, az itt tanuló diákokat, szüleiket, a tanárokat és a dolgozókat. Győző atya gyakran idézte Alföldi Gézától, hogy »csak a gyökér kitartson«, ez a gondolat az emléktáblán is olvasható. Ígérem, az intézmény dolgozói, tanulói és szülői közössége nevében, hogy ezt a gyökeret tápláljuk és erősítjük mindennap, hogy utódaink harminc év múlva is itt állhassanak és ünnepelhessenek” – hangsúlyozta Kollár László, aki beszédét hálaadással zárta. „Hálával tartozunk elsősorban a mindenható Istennek, Győző atyának, püspök atyáknak, főigazgató uraknak, polgármester úrnak és mindenkinek, aki lelki, szellemi és anyagi hozzájárulásával, elősegítette, hogy a Szent János Katolikus Általános Iskola 2023-ban békében ünnepelheti fennállásának 30. évfordulóját.”

Ezt követte az a táncos előadás, amellyel az intézmény első osztályos diákjai készültek, valamint fellépett az iskola kórusa, szlovák és magyar nyelvű dalokat énekelve. Az intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt, mely által az érdeklődők fotókkal kiegészítve ismerhetik meg az elmúlt három évtized eseményeit.

Az ünnepséget hálaadó szentmisével zárták Marton Zsolt püspök celebrálásával a dabas-sári Mária mennybevétele-templomban. Az eseményen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Pánczél Károly országgyűlési képviselő és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke; Szabó István, Pest Vármegye Közgyűlésének elnöke, valamint Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere is.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír