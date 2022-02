„Hitünk és népünk ügyét soha el nem alkudtam” – Jakab Antal-emlékévet hirdettek Gyulafehérváron

A szervezők úgy ítélték meg, a járványhelyzet 2022-ben már lehetővé teszi, hogy az online mellett jelenléti eseményeket is megszervezzenek, és ezáltal minél szélesebb körben megemlékezzenek: Márton Áron kezéből jó kezekbe került a pásztorbot.

Jakab Antal püspök emlékének szentelt új internetes oldal indult, illetve az Életünk című újság „Ötvenhez ötven” elnevezéssel akciót és széles körű sajtókampányt hirdetett.

A jubileum alkalmából a Jakab Antal Keresztény Kör is számos programmal készült és készül, többek között az érdeklődök nyilvános vetítésen tekinthették meg azt a 2019-ben elkészült dokumentumfilmet, amelynek forgatása 2018-ban Erdélyben, Magyarországon és Rómában zajlott, s amely a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát mutatja be – s amelyet, lemondva a sajtóvetítésről, 2020. április 2-án tettek nyilvánossá az alkotók (a filmről ITT olvashatnak bővebben).

A kereszténység és a magyarság egy és szétválaszthatatlan. Ha szétválasztjuk, az olyan, mint amikor a test a lélektől válik el: az a halál.”

(Jakab Antal)

Az emlékév az idei Jakab Antal-emlékdíj átadásával kezdődött meg hivatalosan a győri egyházmegyei Mezőörsön, a Sarlós Boldogasszony-templomban február 13-án.

Hitünk és népünk ügyét soha el nem alkudtam”

– hirdeti Jakab Antal püspök szavait az emlékév mottója. Pontosan ez az, amiért példaképül állíthatjuk őt a ma élő nemzedékek elé.

Az emlékévről és programjairól részletesebben ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Romkat.ro



