„Hogy tetszik lenni?” – Kétszáz óra csevegés pótnagyikkal

Remek fogadtatásban részesült a program mind az idősek, mind a fiatalabbak körében. „Nem tudtam, hogy mi lesz, meg kíváncsi is voltam, de nagyon el vagyok varázsolva ettől az egésztől, mert briliáns gondolat. Az elején azt gondoltam, hogy vannak nálam rászorultabbak is, aztán most már kezdek rájönni, hogy hoppá, hát ez nekem is nagyon jó, én ettől nagyon boldog vagyok. Én kertes házban lakom, vannak állataim, azokkal nagyon jóban vagyok, dehát azért hiányzott a társaság” – mondta a Kossuth Rádiónak Hajnalka, a programban részt vevő néni.

A „Hogy tetszik lenni?” elnevezésű program célja nemcsak a két generáció közötti kapcsolat felélénkítése, hanem az értékteremtés, hagyományőrzés is, mivel minden héten új és új témákat helyeznek előtérbe – például hogy hogyan szórakoztak régen és ma. Begyűjtik a legjobb recepteket, meghallgatják az idősebbek katonasztorijait, de előkerülnek a randik és az első szerelem történetei is. Ezzel egy újszerű közösségi élményt kaphatnak a koncertek és fesztiválok nélkül maradt önkéntesek.

A „Hogy tetszik lenni?” az önkéntes és a beszélgetőtársa összekötésén felül egy koron és fizikai távolságon átívelő új közösséget épít. A program négy lábon áll, bármelyiket erősítve támogathatják az érdeklődők a kezdeményezés célkitűzéseit:

#azönkéntességszexi

A „Hogy tetszik lenni?” mindenki számára nyitott: minden felkészítés, meghallgatás és kapcsolattartás online zajlik, a fesztivalonkentes.hu-n, így az ország bármely pontjáról jelentkezhetnek azok, akik szeretnének segíteni, kommunikatívak, és hetente pár órát tudnak szakítani arra, hogy egy nénivel vagy egy bácsival csevegjenek.

#adniszexi

A program önkéntesek és támogatók segítségével tud fennmaradni, ezért az adjukossze.hu-n közösségi adománygyűjtést hozott létre a szervezet. A nagylelkűség sosem marad köszönet nélkül, ezért a „Hogy tetszik lenni?” csapata kisebb ajándékokkal kedveskedik az adományozóinak: 2 ezer forint felajánlása esetén egy nagyitól begyűjtött, bejáratott receptet küldenek; 5 ezer forintért egyenesen a nagyi kamrájából juttatják el a szezon legfinomabb lekvárját; 10 ezer forintért a papa féltve őrzött pálinkájából küldenek egy üveggel; 20 ezer forintért egy fonott kosárral lesz gazdagabb az adományozó; 1 millió forint felajánlása esetén a nagyi kapirgáló, kukorékoló kakasát adják át. Hogy mit tud az a kakas, ami egymillió forintba kerül? Csak egy módon derülhet ki! ITT

#megosztaniszexi

Akkor fenntartható a „Hogy tetszik lenni?”, ha a megjelenésekkel és megosztásokkal még inkább ki tudja nőni magát az összefogás. Az, hogy minél többen tudjanak a programról, előfeltétele a sok önkéntesnek, így a megosztás hatalmas segítséget jelent. Emellett heti rendszerességgel hirdetnek nyereményjátékokat – a látogatók megosztásokkal garantálhatják a részvételüket, így a jócselekedet azonnal megtérülhet.

#anagyitfelhívniszexi

A nagy pörgésben és tennivalók tengerében sokszor a leglényegesebb dolgokra nem marad idő. Pedig nagyon fontos, hogy nagyszüleinket felhívjuk legalább egyszer egy héten. Előfordulhat, hogy úgy érezzük, a nagyi nem érti a munkahelyi témákat, vagy nem tudja követni, hogy éppen ki a randipartner. A témahetek remek beszédtémát szolgáltatnak minden unokának és nagyinak, amihez segítő kérdéseket is megosztott a program a hogytetsziklenni.blog.hu-n.

A program a Fesztivál Önkéntes Központ Facebook- és Instagram-oldalán (@fesztivalonkentes), valamint ITT követhető.

