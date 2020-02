Lectio Divina Eucharistica sorozat Pécsett – „...megmosta lábukat”

A lábmosás jelenetét Nyúl Viktor pasztorális helynök olvasta fel és értelmezte. Emlékeztetett, ezt a jelenetet egyedül János jegyezte le, a szinoptikus evangélisták, Máté, Márk és Lukács nem beszélnek erről az epizódról. János evangélistának kell tehát megköszönni a Biblia e gyöngyszemét, mely idilli állapotból indulva az alázat kifejezésén át az ellenségszeretetig több fontos cselekményt említ.

Ha szóról szóra értelmezzük a szentírási szakaszt, a negyedik versben megjelenik Jézus szeretete – hívta fel a jelenlévők figyelmét Nyúl Viktor. – Amikor azt olvassuk: „felkelt”, az evangélista alázatról beszél, mely amellett, hogy a szolgálat gesztusát fejezi ki, egy szokatlan mozzanatra is utal. Ám ennél is meglepőbb a következő cselekvés, amikor Krisztus „levetette felsőruháját”. A lábmosás jelenetét tanulmányozva az ellenségszeretet is hangsúlyossá válik, melyet Jézus azzal fejez ki, hogy megmossa Júdás lábát is, annak ellenére, hogy tudja: rövidesen ő lesz az, aki elárulja.

Amikor az evangéliumi részletben a boldogságról olvasunk, eszembe jut Ferenc pápa kijelentése, amikor azt mondta: a nyolc boldogság (Mt 5,3–12) a keresztény ember személyi igazolványa – mondta a pasztorális helynök. Az evangéliumi szakasz utolsó sorait elemezve kifejtette: amikor Jézus azt mondja, „aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött”, arra utal, hogy fogadjuk be azokat az embereket, akik kopogtatnak életünk kapuján, és segítsünk nekik lehetőségeink szerint.

*

A Pécsi Egyházmegyében havi rendszerességgel szervezett Lectio Divina Eucharistica sorozat a Szentírás imádságos olvasásának módszerét ismerteti, továbbá az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülést hivatott segíteni.

A sorozat következő alkalma március 19-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik a pécsi Dóm Kőtárban. Az előadást megelőzően mindenkit szeretettel várnak a Belvárosi templomban 18 órakor tartandó szentmisére.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Vermes Nikolett



Magyar Kurír