„Imádkozzatok a gyermekekért, én jól vagyok” – Henri, a franciaországi játszótéri támadás hőse

A veszély ellenére Henri többször is közbelépett, hogy megakadályozza a támadót, nehogy másokat is megsebesítsen. A hátizsákjával védekezve sietett a támadót megállítani, majd üldözőbe vette. Ezért is híresült el a médiában úgy, mint „a hátizsákos hős”. Még Emmanuel Macron elnök is találkozott vele, hogy kifejezze köszönetét a fiatalembernek, aki úgy gondolja, nem véletlenül járt éppen arra, hanem a Gondviselés vezette.

Henri ugyanis egy úton lévő zarándok: március 27-től nagyszabású gyalogos körútra indult Franciaország katedrálisait felkeresve, miközben megosztja útvonalát a közösségi oldalakon. A célja minél több emberrel megismertetni ezen örökségünk gyöngyszemeit.

„2022 augusztusában egy szenátusi jelentés megkongatta a vészharangot a francia vallási örökség jelenlegi helyzete kapcsán. Ennek a katedrálisok a jelképei. Arra gondoltam, hogy a lehető legtöbb embernek bemutatom őket” – mondta Henri, aki kilenc hónapos túrát tervezett, főként gyalogosan, a helyi lakosoknál bekopogva és megszállva, a Gondviselésre bízva magát.

A történtek óta a hősiesen beavatkozó fiatalt nemzeti hősként ünneplik, százszámra kapja a köszönetnyilvánításokat és több ezren tekintették meg az oldalait a TikTokon, Instagramon, Facebookon.

Magyarországon is jelen van az Európai Cserkészszövetség, melynek Henri nem olyan régen helyi vezetője volt Le Port Marlyban. Fiatalként magába szívta a katolikus cserkészek szellemiségét, amely a lovagiasságra és mások segítésére nevel (3. törvény: „A cserkész ahol tud segít”). A cserkészek tisztelgése is erre utal: a hüvelykujj a kisujjon azt jelenti, hogy az erősebb megvédi a gyengét. A mottójuk így hangzik: „Legyetek készen” (Lk 12,40 és Mt 24,44). Henri, amikor váratlan alkalom adódott, belső indíttatásból azonnal ezek szerint cselekedett.

Forrás: Európai Cserkésszövetség

Szerző: Jankovics Emília

Fotó: ACI Prensa

Magyar Kurír