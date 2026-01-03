„Induljunk el, akárcsak a pásztorok” – Újévi liturgiák külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Az új év Gyulafehérváron az érseki kápolnában szentmisével és örökös szentségimádással kezdődött. A délben bemutatott szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, koncelebrált Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, zentbeszédet Kerekes László segédpüspök mondott.

Homíliájában kiemelte, hogy az év első napján az Egyház Szűz Máriát Isten Anyjaként ünnepli, Fiát a Béke Fejedelmének nevezzük. Ezért ezen a napon a béke világnapját is ünnepeljük. A béke Jézus Krisztusból fakad. Emlékeztetett, hogy a főegyházmegyében elkezdődött a keresztség éve és arra hívta a jelenlévőket – paptestvéreket, az érseki hivatal munkatársait és híveket –, vegyék komolyan a keresztségük nyújtotta istengyermekség ajándékát.

A szentmisét estig tartó szentségimádás követte. Hagyományosan ez az alkalom nyitja meg az örökös szentségimádások sorát: az év minden napján reggeltől estig imádkoznak az Oltáriszentség előtt a főegyházmegye valamelyik templomában vagy kápolnájában.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Facebook-oldala

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Január 1-én csütörtökön, Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepén Böcskei László megyéspüspök mutatta be az ünnepi szentmisét Isten bőséges áldását kérve a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hívei számára.

Szentbeszédet Pék Sándor székesegyházi plébános mondott.

Ezen a napon örökös szentségimádás vette kezdetét a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében.

Az egyházmegyében zajló szentségimádás rendje ITT található.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Az év első napján, Szűz Mária istenanyasága ünnepén a szatmárnémeti püspöki palota kápolnájában hagyományosan egész napos szentségimádást tartottak. A nap folyamán imacsoportok váltották egymást egészen 18 óráig, de egyénileg is az imádsághoz. Az Oltáriszentségben köztünk maradt Üdvözítő a reményünk, hogy az új esztendő zarándokútján elkísér bennünket.

A püspöki palota kápolnájában tartott újévi imádsággal kezdődött meg az egész napos egyházmegyei szentségimádások sora. Az év minden vasárnapján az egyházmegye valamelyik templomában szentségimádást tartanak, ezzel is kifejezve az egyházmegye lelki egységét.

A szentségimádások rendje ITT található.

Fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Január 1‑jén a Katolikus Egyház Szűz Mária, Isten Anyja főünnepét, valamint a Szent VI. Pál pápa által 1967‑ben elrendelt béke világnapját ünnepli. „A béke nem pusztán a háború hiánya, amely egy bizonytalan hatalmi egyensúlyra épül; hanem a nap mint nap tett erőfeszítések gyümölcse, amelyek az Isten által akart, rendezett világrend megvalósítására irányulnak, az emberek közötti igazság tökéletesebb formájával” – írta VI. Pál pápa Populorum Progressio kezdetű enciklikájában.

A püspökség kápolnájában ezen a napon Pál József Csaba megyéspüspök 10 órakor mutatott be szentmisét.

„Ma, újévkor Szűz Máriát, Isten Anyját – görög nevén Theotokos – ünnepeljük. Ajánljuk az egész évet a Boldogságos Szűz oltalmába” – mondta bevezetőjében a főpásztor. „Ezekben a napokban sokan kívánnak egymásnak áldott új esztendőt, és biztosak lehetünk benne, hogy Istentől csak a jó származik, Ő valóban megáld bennünket és csak a jót akarja nekünk. Ami ránk tartozik:

induljunk el, akárcsak a pásztorok, abba az irányba, ahová a Jóisten hív, és teljesítsük akaratát. Isten oda küldi áldását, ahová hívott minket”

– biztatott szentbeszédében Pál József Csaba.

Az Evangélium azt is mondja a pásztorokról, hogy a találkozás után hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. Nekünk is hirdetnünk kell mindazt, ami szorosan kapcsolódik Istenhez – tette hozzá.

A szentmise után a hívek délutánig imádkozhattak az Oltáriszentség előtt a püspökség kápolnájában. A szentségimádás 17 órakor imával zárult.

A temesvári Szent György‑székesegyházban a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Nikola Lauš kanonok, püspöki irodaigazgató celebrálta. „Ma a béke világnapját is ünnepeljük a békét, mely a Szentléleknek az az ajándékát, amelyre oly nagy szükségünk van.

Ne törekedjünk arra, hogy Istentől függetlenül keressük a békét, mert nélküle nem létezik, és nem marad meg sem bennünk, sem a világban. Imádkozzunk azért, hogy ez az isteni ajándék és keresztény erény kiáradjon minden szívbe

– mondta homíliájában a kanonok.

A liturgia zenei szolgálatát Bajkai‑Fábián Róbert székesegyházi orgonista, Cosmin Pelics, a temesrékasi plébániatemplom kántora és Fabian Pelics látta el.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

*

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Január 1-jén, Isten Anyja főünnepén a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban Lucsok Miklós OP megyéspüspök mutatta be a szentmisét, és kérte a Boldogságos Szűz Mária égi közbenjárását, hogy az egész év során segítsen bennünket, hogy Fiával, Jézussal járhassuk utunkat.

Szentbeszédében hangsúlyozta, Isten áldását kérjük, hogy befogadjuk és továbbadjuk a világnak. „Isten áldásának az emberei legyünk” – biztatott.

Mint mondta, ahhoz, hogy Isten áldása leszálljon és jelen legyen életünkben, áldott állapotban kell lennünk. „Áldott állapotban lenni” a mi számunkra azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk Isten áldására, készek vagyunk befogadni és közvetíteni azt. Egyszerű példával szemléltette: „Eljöttünk a szentmisére, és tettünk azért, hogy szívünk megnyíljon Isten kegyelmére, befogadjuk az áldást.

Magunkhoz vesszük Jézus Krisztus Testét, ezáltal Isten áldása tovább árad a világba.”

Isten az áldás és a kegyelem forrása: ha nyitott szívvel fordulunk felé, ajándékait nemcsak elfogadjuk, hanem tovább is adjuk embertársainknak. Ezt az áldást sokszor egyszerű, mégis mély tartalmú szavakkal közvetítjük: „Isten áldjon”, „Isten hozott”, „Isten veled”, „Isten vezessen”, „Isten őrizzen téged”. Ezek a kifejezések nem puszta udvariassági formulák. Fontos, hogy amikor kimondjuk őket, szívünkben a bizalom, a szeretet és a hit legyen jelen, nem pedig a félelem.

„A mi küldetésünk, hogy az áldás emberei legyünk” – hangsúlyozta szentbeszéde végén a munkácsi főpásztor és azt kérte a jelenlévőktől, hogy Jézus által vigyenek az áldást és a békét mindenhová.

A beszámoló teljes terjedelemben ITT olvasható, IDE kattintva pedig visszanézhető a szentmise.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír