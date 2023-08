„Isten a csend barátja!” – Búcsúi szentmise Andocson

Robert Sarah guineai bíboros szerint a zaj diktatúrájában élünk és a csend forradalmára van szükség. Körülvesz bennünket a lárma, a zaj, a hangoskodás. Egyre feszültebb és idegesebb a légkör és a kommunikáció. Alig van csend. Ahhoz, hogy felismerjük Isten akaratát és szándékát az életünkre vonatkozóan, be kell lépnünk a csendbe. Kalkuttai Szent Teréz anya gondolata, hogy Isten a csend barátja.

Isten a szív csendjében beszél és nem az a fontos, amit mi mondunk neki, hanem az, amit ő mond nekünk.

Illés prófétának is, a Szűzanyának is, az Úr Jézusnak is szüksége volt a csendre ahhoz, hogy a gyenge szellő susogásában – ahogyan az olvasmányban hallhattuk –, hallhatóvá váljon Isten diszkrét hangja a próféta számára.

Ha szeretnénk meghallgatni Isten szeretettel teli hangját, akkor ahhoz be kell lépnünk a csendbe és meg kell teremtenünk a csend helyét és idejét,

hogy ne csak magunkat és a körülöttünk lévőket halljuk, hanem hallhatóvá váljon az Isten szava a csendben. Isten nem volt a szélviharban, a tűzben – hallottuk a királyok könyvéből –, de ott volt a csendben, és a prófétával beszélgetett.

Fel kell fedezzük a názáreti otthon csendjét. A legnagyobb dolgok teljesen csendben történnek. A megtestesülés teljesen csendben történt. Jézus fogantatása is teljesen csendben történt ott Názáretben. Se tudósítás nem volt róla, se lárma, sem hangoskodás. Nem kürtölte szét a Szűzanya, csak Erzsébetnek mondta el. Csendben maradt, mert

Isten nagy művei csendben történnek. Ő a csend barátja.

S a feltámadás is teljesen csendben történt. Nem voltak tanúk még akkor sem, ha a művészetek különös fénnyel és egyéb effektusokkal ábrázolják. Teljesen csendben történt.

Azt gondolom, hogy Krisztus második eljövetele is csendben fog történni, nem pedig látványos, lenyűgöző módon. Ezért kell ébernek lenni és figyelni.

A legnagyobb esemény ebben a szentmisében is teljesen csendben történik, amikor a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére lesz.

Isten a csend barátja – fogalmazott a megyéspüspök prédikációjában, ami teljes egészében meghallgatható az alábbi videóban.

A szentmise végén Nyéky Kálmán plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen formában segítettek széppé tenni az ünnepet, majd megáldotta a kegytárgyakat. Ezt követően körmenet indult a bazilikába, ahol a megyéspüspök áldásban részesítette a zarándokokat, akik átvonultak a főoltár mögött, mintegy a Szűzanya palástja alatt.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír