„Isten jelenlétét hordozza magában” – Debrecen városa betlehemet állított Rómában

A Római Magyar Akadémia közel száz éves történetében ez az első alkalom, hogy betlehemet állítottak fel. A betlehem a palotának az utcáról is jól látható udvarára került.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a szentév alkalmából,a Római Magyar Akadémia és az abban működő PMI meghívására, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával adományozta a betlehemet, amely az olasz főváros magyar kulturális intézete tulajdonában marad.

Az idei karácsonyi időszakban a betlehem egészen január 6-ig látható.



A gyermek Jézus születését ábrázoló jelenet avatásán Rolandas Makrickas bíboros áldását adta a betlehemre. A főpap a Santa Maria Maggiore pápai bazilikát vezeti, amely egyebek között arról ismert, hogy a szent jászol ereklyéit őrzi.

Rolandas Makrickas az MTI-nek elmondta: A Santa Maria Maggiore Jézus születése eredeti helyszínének darabjait őrzi, miközben a Debrecenből érkezett betlehem a magyar kultúra értékeit hordozza magában, és minden nép kultúrája az evangélium üzenetét gazdagítja. Megjegyezte,

a betlehem azonban nem puszta kulturális jelkép vagy karácsonyi díszítés, „Isten jelenlétét hordozza magában”.

A tíz, fából faragott szobor alkotta betlehem Pál Hunor színművész, szobrász, a Csokonai Nemzeti Színház tagjának munkája. A szent család tagjai mellett két angyal, a három napkeleti bölcs, valamint két jellegzetes magyar pásztor sorakozik. A kompozíció köré emelt betlehemi helyszínt Matyi Ágota díszlettervező álmodta meg; a kivitelezésben a Csokonai Nemzeti Színház díszletépítő-díszítő munkatársai segédkeztek.

A római betlehemavatáson részt vett Papp László, Debrecen polgármestere; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Törő András, a PMI rektora; Lantos Krisztina, a Kulturális és Innovációs Minisztérium tanácsosa, valamint számos olasz és magyar meghívott.

Papp László az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a „kálvinista Róma” egy darabját helyezték el a betlehemmel az Örök Városban. Elmondta: egész Debrecen összefogott az ügyért, az önkormányzattól kezdve a művészeken át.

„Büszke vagyok arra, hogy Debrecen és Róma kapcsolata ma már ideális, hiszen nem volt mindig így. A fordulópontot II. János Pál pápa 1991-es látogatása hozta meg, amikor a gályarabok emlékművét megkoszorúzta: attól kezdve az összefogás jellemezte a debreceni központú három nagy magyar történelmi egyházat” – hangsúlyozta debreceni polgármester.

A szoborcsoport ünnepélyes átadásán a Kodály Filharmonikusok zeneművészei, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének előadóművészei léptek fel.

A debreceni delegáció Papp László vezetésével november 26-án részt vett az általános kihallgatáson, és átadta XIV. Leó pápának a kiengesztelés koszorúja másolatát, amelyet II. János Pál a vallási megbékélés jegyében helyezett el Debrecenben, a gályarabok emlékművénél.

A delegáció tagjai a Vatikán területén, a Teréz anya nővérei működtette menhelyen száz adag meleg ételt osztanak ki. Rédai Attila és Tóth Lajos aranyérmes világbajnok mesterszakácsok töltött káposztával készültek.

Forrás: Sárközy Júlia/MTI; PMI

Fotó: Balogh Albert

Magyar Kurír