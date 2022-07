„Isten szeretetének továbbadói vagyunk” – Ballagás a kolozsvári teológiai karon

Az évfolyam nevében Gagyi Orsolya köszönt el az egyetemtől, a kartól, a másodéves Hegedűs Rita búcsúztatta a ballagókat.

A teológiai kar pap tanáraival együtt miséztek a Marosvásárhelyről érkezett jezsuita közösség tagjai, valamint az egyetemi lelkészségen diakónusként egy évig szolgálatot teljesítő, immár pappá szentelt Forró Roland is.

Nóda Mózes ünnepi homíliájában a teológiatanulás világi hallgatók esetében is érvényes hivatásjellegéről beszélt. „Többször mondtam nektek: hároméves teológiát végeztek, mint az apostolok. Ennek a három évnek értünk a végére. Ezért adunk hálát, ezért örvendünk. Mindenkinek van egy személyes története, hogyan is került a teológiára, de van egy közös történetetek is, a három év, a hetvenkét tanítvány meghívása és elküldése. Büszke vagyok, büszkék vagyunk rátok. Kedves szülők, rokonok, ismerősök, úgy nézzenek a végzettekre, hogy nagyon sok mindent egyedül, segítség nélkül kellett megoldaniuk.”

Ezt követően Máté evangéliumból választott tíz mozzanattal emlékeztette őket a tanultakra, s azokkal együtt vállalt, betöltendő feladataikra, mintegy összefoglalva a három év lényegét.

„Köszönjük, hogy példát mutattak nekünk abban, hogyan vezetheti Isten az egyszerű embert a hétköznapokban. Most úgy látom, nekünk is ez a feladatunk! Élni az evangéliumot, ott, ahol épp vagyunk, leszünk! Úgy tudjuk leginkább magunkat adni Istennek, ha azokat szeretjük, akiket ő szeret. Isten szeretetének továbbadói vagyunk” – búcsúzott a ballagók nevében Gagyi Orsolya.

A szentmise után kezdődött a ballagási ünnepség, majd átadták az alapképzés elvégzését igazoló diplomákat. A beszédek sorát Vik János dékán nyitotta, aki többek között az egyetemi képzés értelemnyitogató céljáról, hatásáról szólt.

