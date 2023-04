„Jöjjetek, Atyám áldottai!” – Tavaszi egyházzenei napot rendeztek Balatonlellén

„Tavaly ősszel a XX. Egyházzenei Napra gyűltek össze a Kaposvári Egyházmegye területén szolgáló egyházzenészek. Az egyházzenei nap kapcsán fogalmazódott meg az ötlet, hogy az egyházmegyében élő fiatalokat is meg kellene szólítanunk valamilyen módon, hiszen szükségesnek érezzük, hogy ők is megismerkedjenek az egyházzenével, és megszeressék azt” – hangsúlyozta Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató, az alkalom egyik szervezője. Hozzátette: az egyházi iskolákból érkező kórusok mellett a templomi hitoktatók csoportjai is megjelentek a találkozón, akiket Farkasné Magyar Anikó hitoktatási szakmai vezető, a zenei nap másik szervezője gyűjtött egybe.

„A hitoktatás során személyesen találkozunk a gyermekekkel, s kiemelten fontos, hogy már ott megszólítsuk őket, elültetve bennük a jó magot, megmutatva, hogy az Egyházban nemcsak mint hallgatóság kell részt venni, hanem egy tevékeny, alkotó közösség vagyunk. Fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a gyermekekben az egységet és a tenni akarást, meghívva a fiatalokat a liturgián való tevékeny részvételre akár a zenei, akár a felolvasó szolgálat gyakorlása által vagy a ministrálásba való bekapcsolódással” – fogalmazott Szili Zoltán.

Az egyházzenei nap közös énekpróbával vette kezdetét, ezt követően a délelőtti püspöki szentmise zenei szolgálatát együtt végezték a jelen lévő kórusok. Varga László megyéspüspök a mennyek országáról beszélt prédikációjában. „»Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!« Akartok-e a mennyországba jutni? – kérdezte a gyerekeket a főpásztor. – Remélem, találkozunk majd ott, abban az országban, melyet kezdetektől az Atya áldottainak készített a Jóisten. Kik az Atya áldottai?

Ez a szentírási mondat akkor hangzik el, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél. Ezt mondja: »…éhes voltam, és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok.« Ezt hallván megkérdezik Jézustól, hogy mikor látták őt éhesen, betegen vagy szomjasan? Jézus ekkor megdöbbentő dolgot mond: „…bizony, mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” – vagy velem nem tettétek.

Vár ránk egy gyönyörű ország. A Szentírás úgy nevezi, a mennyek országa. Aki oda szeretne kerülni, az véleményem szerint valóban oda fog kerülni, mert a Jóisten is azt akarja, hogy oda kerüljetek, s ha ti is azt akarjátok, hogy ott legyetek, akkor a kettő együtt sikerülni fog. Istennel minden lehetséges. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mennyek országába kerüljön? Erre a legtöbben ezt válaszolják: az, hogy jó legyen. Ez igaz, de nem elég jónak lenni, jót is kell tenni. Jót kell cselekedni a társainkkal, testvéreinkkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel. A tanárainkkal, a templomba járókkal és a templomba nem járókkal, illetve a jókkal és a rosszakkal is. Jót kell tenni, mert a Jóisten is felkelti napját mindenkire, akár jó, akár rossz az illető. Esőt ad mindenkinek, akár jó, akár rossz, s nekünk olyanná kell válnunk a szeretetben, mint amilyen a Jóisten. Ez nem lehetetlen. Mindegyikőtökben ott lakik Isten szeretetének Szentlelke, aki át tudja formálni annak az életét, aki együttműködik vele” – fogalmazott a főpásztor prédikációjában.

A szentmisét követően ebéddel, illetve városnéző kisvonattal várták a gyermekeket a szervezők. A kora délutáni órákban került sor az egyéni előadásokra, melyet szakmai zsűri értékelt. Az I. Tavaszi Egyházzenei Nap az oklevelek, emléklapok átadásával ért véget.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk, Szerafin Zoltán

Magyar Kurír