„Legyetek az evangéliumi szolidaritás bátor tanúi” – A Boldogasszony Iskolanővérek Ferenc pápánál

A Boldogasszony Iskolanővérek hatévente tartanak általános káptalant, amelyen minden tartomány választott és hivatalból jelen lévő képviselői révén vesz részt a káptalani munkában. Az általános káptalanok határozatokat hoznak és irányvonalat dolgoznak ki, amelyek alapján az SSND a következő hat évben, a kongregáció alapítója, Boldog M. Terézia Gerhardinger karizmája szerint tölti be küldetését.

Szintén az általános káptalan tagjai választják meg az kongregáció új vezetését, amely a következő hat évben a káptalani határozatoknak megfelelően segíti a rendet Isten népének szolgálatában.

A 25. Általános Káptalan tagjait november 13-án Ferenc pápa is fogadta, aki hozzájuk intézett beszédében köszönetet mondott az iskolanővéreknek azért, hogy „jelenlétükkel, hitükkel, reményükkel és szeretetükkel láthatóvá teszik Krisztust”, valamint a nevelés-oktatás terén végzett munkájukért. Ferenc pápa kifejezte reményét, hogy a rend tagjai továbbra is alapítójuk, Boldog M. Terézia Gerhardinger örökségére alapozva adnak hálát a „Mindenható Istennek az Ő áldásaiért, a múltért és a jelenért”, és arra biztatta őket, hogy „ismerjék fel az iskolanővérek kongregációjának jövőbeli útját”.

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a kongregáció alapítója életével tett tanúságot a hit átalakító erejéről, az új utakra lépés bátorságáról és a fiatalok nevelése iránti elköteleződésről. Boldog M. Terézia Gerhardinger mindenkit befogadó látásmóddal rendelkezett, aki a tudományos ismeretek nyújtása mellett fontosnak ítélte a lélek ápolását is, hogy együttérző, felelős és Krisztus-központú személyeket neveljenek az iskolanővérek.

Ferenc pápa arra biztatta a nővéreket, hogy továbbra is legyenek „az evangéliumi szolidaritás bátor tanúi egy olyan időszakban, amikor széttöredezettséget és széthúzást” tapasztalunk, és fontolják meg, hogyan tehetnének még hatékonyabban tanúságot az Örömhírről, különösen is a nevelés-oktatás terén végzett szolgálatukkal. „Szívből küldöm áldásomat mindannyiótokra, bárhol is éljetek” – zárta az iskolanővérekhez intézett szavait Ferenc pápa.

Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek



Fotó: Vatican.va



Magyar Kurír