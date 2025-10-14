„Mária az imádkozó ember példaképe” – Szentévi zarándoklat Búcsúszentlászlón

Tódor Szabolcs helyettes esperes, plébános II. János Pál pápa szavait idézte, aki az új évezred kezdetén a megújulásra hívta a világot: „Ha megújulni szeretnénk, életünk középpontjában Istennek kell állnia.”

A plébános emlékeztetett, hogy mindannyian az életszentségre kaptunk meghívást, és példaként a nemrég boldoggá avatott Boldog Bódi Mária Magdolnát említette, akinek hite és élete ma is irányt mutat. Felidézte Ferenc pápa gondolatát is, aki szerint a mai ember bár sok mindennel rendelkezik, gyakran mégis a remény hiányától szenved – ezért hirdette meg a Szentatya a remény szentévét.

Prédikációjában Udvardy György érsek Rózsafüzér Királynőjének ünnepéhez kapcsolódva Mária imádkozó lelkületéről, a rózsafüzér történetéről és az imádság megújító erejéről elmélkedett.

„Mária az Egyház anyja, az imádkozó asszony, az Egyház védelmezője – fogalmazott az érsek. – A Szűzanya az imádkozó ember példaképe, aki várja az Úr igéjének beteljesedését. Még csak az ígéret van, de már a beteljesülés bizonyosságával várakozik.”

Mária példája ma is tanít bennünket, hogyan ismerjük fel Isten akaratát, és hogyan őrizzük meg a hitet a próbák között: „A tiszta szívű, az Istent ismerő ember tud gyógyulni. Ha időt adunk Istennek, az imádságban bizonyosságra jutunk: az ő akarata jó.”

A rózsafüzér – folytatta a főpásztor – Krisztus-központú imádság, amely békét teremt a szívben, elcsendesíti a gondolatokat, és segít abban, hogy életünket Isten jelenlétében tudjuk élni. „Amikor imádkozom a rózsafüzért, akkor rendezett az életem. Amikor nem imádkozom, félő, hogy az életem is rendezetlenné válik.

Akkor tudjuk gyermekeink számára továbbadni a hitet, ha megtanítjuk őket imádkozni. A rózsafüzér ebben óriási segítség, mert Krisztusra irányítja figyelmünket, Mária példáját állítja elénk, és megerősít bennünket az Istenbe vetett bizalomban.”

Zárásként a főpásztor a Veszprémi Főegyházmegye jelmondatát idézte: „Őseink hite a jövő reménye.” Jövőnk lesz, ha imádkozunk – egyénileg és közösségben is.

A szentmise végén Tódor Szabolcs plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak az ünnephez, és bátorította a híveket az imádság kitartó folytatására.

Végül Udvardy György érsek kifejezte: „Akkor örülnék, ha mindazok életében, akik itt voltak, erősebben jelen lenne a rózsafüzér imádság. Aki pedig eddig elmulasztotta, ma este vegye kézbe újra a rózsafüzért.”

A szentmisén közreműködött a kegytemplom kórusa és a Zala Brass fúvósegyüttes.

A Veszprémi Főegyházmegye kegyhelyei szeretettel várják mindazokat, akik szívükben vágyat éreznek arra, hogy a Szűzanya oltalma alatt, imádságban és találkozásban tapasztalják meg Isten kegyelmét és a közösség örömét. Induljunk útra – lélekben és testben is –, hogy újra felfedezzük a kegyhelyek csendjében és ünnepeiben a hit, a hála és az összetartozás szépségét.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír