„Menjetek el az egész világra” – Beszélgetés az ifjúságpasztoráció új útjairól a TikTokon

– Mikor határozta el, hogy a fiatalokat a közösségi oldalon keresztül fogja megszólítani?

– 2020. május 15-én tettem fel az első videómat a TikTok-platformra. Jézus ezt parancsolja: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). De manapság már szinte ki sem kell menni az ajtón. Az egész világ elérhető a mobiltelefonon keresztül, így azt gondolom, ezzel a lehetőséggel is élnünk kell.

– Mi motiválta arra, hogy evangelizáljon ezen a felületen?

– A tanítványaim ismertettek meg ezzel a lehetőséggel. Így esett, hogy az ő segítségükkel elkezdődött az evangelizálás ezen a felületen. Nagy örömmel és lelkesen álltak a TV2 kamerája elé is [Kiss Zsolt Attila atya a Tények Plusz január 26-i adásának volt a vendége. A műsor ITT nézhető vissza – a szerk.] és számoltak be a kezdeti lépésekről a rólam szóló riportban. A fiataloktól hemzsegő „területen” a Katolikus Egyház nem nagyon volt jelen, úgyhogy sikerült egy űrt betöltenem, és azt tapasztalom, hogy van igény erre a tanításra. Főleg úgy, ha az hétköznapi, érthető köntösben van átadva.

(…)

– Hogyan választja meg az adott témát?

– Az elején még sokat kellett válogatnom. Mára már elértem azt, hogy a nézők tesznek fel kérdéseket, és azokra válaszolok. Így elmondhatom, hogy a nézők irányítják az oldalt. De vannak már ismert, felfutott témáim is, mint például a „Filmajánló”, a „Dalra fel!”, vagy a „Vicces sztorik”.

– Szokott-e válaszolni a kommentekre?

– Igen. Ezt nagyon szeretik a követőim, hiszen így a feltett kérdés értékesnek bizonyul (videó lesz belőle), és a követő is érzi, hogy fontos a kérdése, figyelek rá. De szoktam válaszolni is a kommentekre, bár egy ideje már szinte képtelenség, hiszen napi több száz érkezik. Nagy része csak egy szívecskét kap, a fontosabbakra válaszolok. A legfontosabb, legjobb komment pedig egy következő videó témája lesz.

(…)

– Mely evangelizációs témák népszerűek a követői körében?

– Vannak bibliamagyarázós videóim is, illetve a katolikus karizmatikus megújulás több dalával is megismerkedhetnek a fiatalok. Az egyperces időkorlát miatt ez nem könnyű, de folyamatosan tanulom kiemelni a lényeget. Terveim között szerepel néhány igevers magyarázata is. A kedvencemet már feldolgoztam, amely a papi jelmondatomról szól: „Emészt engem a buzgóság házadért” (Jn 2,17).

(…)

Az egyik videómban például Isten örökkévalóságát magyaráztam, s bizony sokan még az „örök” szó értelmével sincsenek tisztában. Ez persze nem sértés, de jelzi a feladat nagyságát. A kemény kérdéseket is fel kell vetni, és valamilyen érthető választ kell rá adni. Mert ha én, mi nem állunk oda az emberek mellé, és segítjük a gondolataikat arra a pontra, hogy megértsék Isten tanítását, akkor bizony téves tanítások felé fognak fordulni.

– Említette, hogy a „Vicces sztorik” sorozata igen közkedvelt.

– A humor szükséges. Bár az oldal a komolyság felé billen, témájában, tartalomvezetésében nem óhajtok átmenni burleszkbe, de a humort sem vetem meg. Ezért szükséges néha mindenféle húrokat pengetni ahhoz, hogy a nézők érdeklődése fennmaradjon. Hiszen ha egyszer csak abbamarad a témák gyártása, akkor a nézők nem fognak jönni. A régiek nem fognak érdeklődni. Úgyhogy szükséges minél több réteget megszólítani. A hívőt, nem hívőt, istentagadót, humorra vágyót, gyászolót…

– Mennyire tartja fontosnak a szolgálatát a TikTokon?

– Sok téren nevezném hiánypótlónak az oldalamat. Persze az elsődleges cél nem a közösségépítés, mert azt a plébánián kell létrehozni. De most, ebben a „zárt” időben nagyon is igénylik az emberek az ilyenfajta törődést is. Szerintem mindig is fontos igazságokat eljuttatni az emberekhez. Főleg olyan időkben, amikor sokszor ömlenek a hazugságok és féligazságok az emberek nyakába.

Ahogy növekszik a nézők száma, úgy növekszik a felelősség és a „munka”, hiszen koordinálni, adminkodni, kreatívnak maradni sok, egy idő után. Más dolgom is van, de majd a Jóisten megmondja, hogy meddig menjen a szekér.

Az interjú teljes egészében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír