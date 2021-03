„A mi hazánk a mennyben van!” – Örök nyugalomra helyezték Gyuriga Károly nyugalmazott plébánost

„Károly atya hivatása az Oltáriszentség előtt indult – mondta prédikációjában a megyéspüspök. – Negyedikes gimnazista volt, mikor egy meleg nyári napon betért a kerkaszentkirályi templomba, mert ott csend és hűvös volt. Az ott töltött idő alatt hallotta meg a hívást a papságra. Elindult egy kaland az életében.”

Kispaptársaival együtt Veszprémben, a pappá szentelés előtti egész éjszakát a templomban töltötte a Szentség vonzásában. Papi jelmondata ez az ige volt: „A mi hazánk a mennyben van”. Nemcsak a Szentség, hanem a Mennyország is vonzotta. „Valamennyiünk életében meghatározza, kijelöli a múltunk, cselekedeteink a mai napunkat, a jelent, s a jelenünk pedig meghatározza a jövőnket. S úgy gondolom, hogy fordítva is igaz:

a jövőnk meghatározza a jelenünket és a múltunkat is. Ha a jövőnk a mennyek országa, s ennek vonzásában éljük életünket, akkor ez a jövő visszahat a jelenre és a múltra is. Mindent meghatároz, hogy mi a célunk, hogy miért akarunk élni, hogy miért vállaljuk hivatásunkat.”

Károly atya lelki vagyonközösségben élt – fogalmazott a püspök. „Élete legnagyobb részét imában töltötte, a Szentség vonzásában és a lelki vagyonközösség azt jelenti, hogy mindent megosztunk Krisztus testének tagjaival. Nem magunkért vagyunk az Úr előtt, hanem másokért. Megosztjuk a test többi tagjával azt a kincset, amit az ima jelent számunkra. Értük is imádkozunk, velük is imádkozunk. Ugyanez érvényes minden jócselekedetünkre, böjtünkre. Nem magunk miatt, hanem Krisztus testének többi tagja miatt vállaljuk az önmegtagadást, az áldozatot. A lelki vagyonközösséghez hozzátartozik az Isten igéje is. Nem csak magunk miatt olvassuk a Szentírást, s nem magunk miatt nyitjuk ki a szánkat, mikor hirdetjük az Igét. Azt a kincset szeretnénk megosztani, amit mi is úgy kapunk Istentől ajándékba.”

Minél jobban vonz bennünket a Szent, az Isten, minél jobban szeretjük őt és minél több időt töltünk imában, igeolvasásban, szeretetben a Szenttel, ez annál inkább visszahat, átformál bennünket. Akire szeretettel nézünk, az hat ránk. Károly atya nagyon szerette Jézust, szeretett vele együtt lenni, s Jézus kiformálta benne a szentséget. Az életén látszott, hogy kit szeret a legjobban, s hol van a kincse, amiért mindent odaadott.

„Miközben hálát adunk Károly atya hivatásáért, hűségéért – hiszen az utolsó pillanatig hűséges maradt ahhoz, akitől küldetését kapta –, aközben példát állít elénk az Isten. Ha ő leélhette az életét így, mi akadályozhat meg bennünket, papokat, híveket, hogy életünk a szentség vonzásában folyjon? Senki nem akadályozhat meg bennünket, hogy még nagyobb szeretettel szeressük Jézust, s még nagyobb szeretettel imádkozzunk, olvassuk Isten igéjét, és váltsuk tettekre azt. Isten igéje ma is szentté formál bennünket.

Ha ismerjük, szeretjük és tettekre váltjuk az Igét, s ha hirdetjük, tanúságot teszünk róla, akkor az Ige szentté tesz bennünket.

Köszönjük meg a Jóistennek Károly atya életét, hivatását, s minden ajándékot, melyet rajta keresztül kaptunk a Jóistentől, s mondjunk igent mi is a szentségre. Isten akarata és a keresztségben kapott hivatásunk, hogy szentek legyünk, s hogy az ő jelenléte és szeretete túlcsorduljon, s betöltsön minket, s hogy rajtunk keresztül eljusson másokhoz is. Hiszem azt, hogy odaát ő is közbenjár értünk” – fogalmazott a főpásztor prédikációjában.

A szentmise végén Ritecz Erika tanítónő, a plébániai képviselő-testület világi elnöke tartott búcsúbeszédédet.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír