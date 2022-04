„Miért keresitek az élőt a halottak között?” – Húsvétvasárnap egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét.

A békéről szóló húsvéti elmélkedését Bábel Balázs érsek néhány gondolatának felhasználásával állította össze. Az embernek három képe van. Egy az, amit ő lát magáról, egy, ami kívülről látszik, és a harmadik, ahogyan őt az Isten látja. Akkor van rendben az ember, akkor van benne az isteni béke, harmónia, ha ez a három egybeesik. Ha nem mutat valami mást, mint ami. Az vagyok, aminek mondom magam, még akkor is, ha a másik nem az, aminek mondja magát. Annak kell lennem, aminek tartanak engem az emberek. Jónak lenni és jónak látszani. Az Isten is így akar látni – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet, hogy a béke, melyet Jézus ad nekünk mennyei eredetű és teljességében csak az örökkévalóságban valósul meg, de imádkoznunk kell a földi béke létrejöttéért. És imádkozni kell a népek vezetőiért, hogy hallják meg a népek kiáltását, lássák meg, hogy hová vezet a háború okozta szenvedés és pusztítás. Nekünk a saját környezetünkben kell mindent megtenni ezért.

*

Egri Főegyházmegye

„Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt! E szavakkal köszöntik ma egymást a keresztények szerte a világon, hiszen ez az öröm áthatja életünket! Jézus Krisztus feltámadásának öröme meghozta a mi feltámadásunk örömét is!” – ezekkel a gondolatokkal kezdte meg a húsvétvasárnapi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek és köszöntötte az egri bazilikában jelenlévő és a Szent István Rádió és Televízión keresztül bekapcsolódó híveket.

Szomorkodni és gyászolni lehet egyedül is, de örvendezni és vigadozni nem igazán lehet egyedül. Ezért van az, hogy együtt vagyunk a templomban. Hiszen ezt meg kell osztani mindenkivel! Ennek a feltámadásnak vagyunk mi mindannyian tanúi. Jézus győzött a halálon, de látjuk, a régi világ követeli a jussát: a gonosz erők, a bűn, az árulás továbbra is jelen vannak a világban. Mit tehetünk mi? Választanunk kell nap mint nap. Mi Jézust választjuk, mert hisszük, hogy egyedül az ő feltámadása nyit új horizontokat az egész emberiségnek. Benne találjuk meg a keresztény remény igazi alapját – hangsúlyozta.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás húsvét vasárnapján az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét.

Az első keresztények a keresztséget is úgy fogták fel, hogy Krisztus halálába temetkezünk, hogy az Ő föltámadására szülessünk újjá – emlékeztetett. Ilyen erőtérben zajlik a mi életünk is, erre gondoljunk, amikor a mennyről, a mennyek országáról vagy a mennyországról beszélünk. A létnek ebben az isteni gazdagságában már nincs bűn, nincs gyűlölet, nincs ellentmondás, hanem megvalósul a teljes és tökéletes béke. Ezt a békét nevezi Jézus az ő saját békéjének. Nem úgy adja nekünk, ahogy a világ tud békét adni. Mert a világ sokszor az erősebb győzelmét és szilárd uralmát nevezi békének akkor is, ha közben igazságtalanság, hazugság, elnyomás uralkodik. Jézus békéje nem ilyen. Ő a teljes igazságosság és szeretet uralmát hozza…

Hálát adunk Istennek és köszönetet mondunk azoknak, akik az elmúlt hetekben adományokkal, önkéntes munkával, szállást, oktatást, orvosi gondozást felajánlva segítettek az ukrajnai menekülteknek, és ezzel is tanúságot tettek arról, hogy a szívükben már Krisztus békéje uralkodik. Ezt a békét kérjük saját magunk, hazánk és az egész világ számára.

*

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök április 17-én, húsvétvasárnap a Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált ünnepi szentmisét.

Homíliájában a feltámadásról gondolkodott. Mit is jelent? Mit jelentett Jézus korában? S mit jelent nekünk, ma élő keresztényeknek a nyitott sír? A fehér ruhás férfiak megkérdezték a sírhoz érkező asszonyoktól: „Miért keresitek az élőt a halottak között” (Lk 24,5)? Korunk embereitől is gyakran halljuk: Hol van Jézus? Hol van Isten? Nincs itt, nem látom sehol. Kedvünk lenne úgy válaszolni, ahogy az angyalok tették: Miért keresitek az élőt a halottak között?... Némelyek számára kereszténységük csak olyan, mint az üres sír. Leplek…, vagyis, még vannak vallási emlékeik, Jézus azonban már nincs jelen az életükben. Testvérek, korunk apostolai mi vagyunk, megkeresztelt emberek! Kovásznak, sónak, tanúnak küldött bennünket Isten a világba – figyelmeztetett és buzdított: vegyük észre az elnyomottakban, az üldözöttekben, a menekülőkben magát Jézust!

Minden keresztény ember arra hivatott, hogy Jézust hordozza az életében. Azért, hogy akik Jézust keresik, azok ne üres sírt találjanak a hívők személyében, hanem rátaláljanak arra a Krisztusra, aki mindnyájunkért meghalt és feltámadt. Ha bennünk is feltámadt, akkor jelen van itt, most a templomban, a szentmisében, de jelen lesz akkor is, ha hazatérünk a családunk és barátaink körébe. Reményeink szerint – immár a járványtól mentesen –, az elkövetkező napokban találkozhatunk újra szeretteinkkel. Vigyük el hozzájuk a feltámadt Krisztus üzenetét! – kérte homíliája végén a főpásztor.

*

Kaposvári Egyházmegye

Urunk, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve Varga László megyéspüspök Varga Péter plébánossal közösen mutatott be ünnepi szentmisét a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Miből fakad Krisztus békéje? Hogyan adja Krisztus a békét? – tette fel a kérdést. Ő pontosan tudta, hogy meg kell állítani az erőszak ördögi körét, mert az erőszak mindig erőszakot szül. Ezért Krisztus békéje valami más. Úgy teremtett békét, hogy teljesen átadta és elajándékozta magát szeretetben. Ez az ára a békének. Mi emberek azt szeretnénk, ha a másik lenne az áldozat, mi nem szeretnénk áldozattá válni. Krisztus példát adott arra, hogy mit jelent a szeretetben való önátadás, önmagunk elajándékozása. Ebből mindig béke fakad.

Akinek a szívében ott van a béke, abban felszínre jön az öröm. És ők tanúságot fognak tenni arról, hogy a krisztusi béke nem mese, vagy utópia, hanem a legnagyobb valóság. „Békesség veletek! Én vagyok, ne féljetek!” – mondja Jézus. Ne adjátok fel a reményt! Merjetek szeretni újra és újra! – buzdította a híveket.

*

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz püspök húsvét szent ünnepén a miskolci székesegyházban vezetett Szent Liturgiát.

A bennünket lankadatlanul szerető Isten gondoskodásának legnagyobb jelét tapasztaltuk meg az elmúlt napokban. Ma pedig e szeretet bizonyossága közösséggé forraszt bennünket – mondta. Hozzátette, hogy idén nem a harangok örömteli kongásával ünnepeljük a húsvétot, hanem közeli bombák baljós zajával és pusztító robbanásokkal. Húsvét ünnepén meggyőződhetünk arról, hogy ez a szeretetből vállalt szenvedés nem volt terméketlen, hanem Fiának feltámadása által bennünket is új életre hívott meg a jóságos és emberszerető Isten… Aki „Krisztusban van”, vagyis a keresztségben meghalt ővele, hogy a feltámadásban új életre keljen, az már „új teremtmény”. Képes felülemelkedni az önzés egyetemessé váló kísértésén, hogy másokat szolgáljon és akár életét is odaadja másokért… Vállaljuk föl magán- és közéletben is a tanúságtételt a tiszta szeretetről! S ha ma azonosulunk Isten szeretetével, ujjongva ismételgethetjük: „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”

*

Nyíregyházi Egyházmegye

Ünnepélyes bevonulással, hófehér-arany öltözékben érkezett a Szent Miklós-székesegyházba a húsvét vasárnapi Szent Liturgiára Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, öt paptestvére, valamint az asszisztencia. A liturgián három nyelven olvasták fel János evangéliumát.

Az ukrajnai háború kitörését követő határon túli látogatását felidézve egy édesapáról mesélt, aki arra kérte, imádkozzon értük. Nem tudjuk, mit készít számunkra a Jóisten, mi előtt állunk, milyen megpróbáltatásokkal, nehézségekkel kell szembenéznünk, de mi azzal a hittel vagyunk itt, hogy bizalommal fordulhatunk az Istenhez, mert Ő megsegít, ha baj van – tette hozzá. Ám ez az ünnep sokkal többről is szól: hiszen egyszer mindannyiunknak el kell hagynia családját, otthonát, ezt a földi életet. Egyszer majd mi is egy nagy határátkelőnél találjuk magunkat. De az Úr nem feledékeny, s ő utánunk kiált. Ő feltámadt, és a feltámadás ünnepe alkalmával kiáltja nekünk: ne féljetek, mert van élet, van feltámadás, van remény… Ezt kiáltja az angyal a kenethozó asszonyoknak, akik a sírhoz jöttek, s ezt akarja nekünk is kiáltani.

A záróáldás előtt a megyéspüspök megszentelte a húsvéti pászkát, a túró-, tojásos, húsos ételeket, bort.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Valósítsuk meg Krisztus álmát a világról! – kérte húsvétvasárnapi szentbeszédben Székely János megyéspüspök a szombathelyi székesegyházban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentősnek gondolt uralkodók és birodalmaik megszűntek, Krisztus üzenete azonban ma is él, áthatja milliók szívét. Kiemelte: az első keresztények is azt érezték, hogy a Római Birodalom nem az ő világuk, ők más ország polgárai. Jézus szelíd királyságának a tagjai. Azt akarták megvalósítani a földön, amit Jézus álmodott a világról. Mi keresztények álmodunk… egy olyan földről, ahol a magántulajdon, a vagyon nem egyre kevesebbek kezében összpontosul és így a haszon is igazságosabban oszlik el… Álmodunk egy olyan világról amely megszünteti a szegénységet és az éhezést… Álmodunk egy olyan világról ahol nem lesz többé háború. Álmodunk egy olyan világról ahol van helye a Teremtőnek. Álmodunk egy olyan világról ahol az emberiség felismeri, hogy a világ nem önmagától van és mi nem önmagunk teremtői vagyunk.

*

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban mutatta be az ünnepi szentmisét.

Jézus Krisztus feltámadása a mi hitünk alapja. Ebből forrásozik minden; érzelmeink, gondolataink, jövőnk, elgondolásunk, küzdelmünk, motivációnk. Abból a tényből, hogy Jézus Krisztus él, föltámadott. Abból a bizonyosságból, hogy feltámadása Isten hűségét bizonyítja számunkra. Isten akarja az emberiséget, az embert, az életemet, akarja a jövőmet – hangsúlyozta. Jézus békét hirdet az egész emberiségnek. A húsvét nagy üzenete az, hogy mi keresztények a béke emberei, a béke követei, a békesség teremtői vagyunk. Mert nekünk az Isten már irgalmazott. Mert az Isten velünk már békességet kötött. Teremtsük a békét, teremtsük ezt az új jövőt, bátran vállalva az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlását – buzdított.

Hozzátette: Öröm tölt el bennünket... Az öröm erőt ad. Az öröm bátorít. Az öröm erősíti közösségeinket, családjainkat, erősíti tenni akarásunkat. Legyen bátorságunk, ragaszkodunk ahhoz a Krisztushoz, aki élettel ajándékozott meg bennünket.

