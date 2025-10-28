„Mindent odaadott az Úrnak” – Boldog Bódi Mária Magdolna ünnepe a Veszprémi Főegyházmegyében

A hétvége szentségimádással kezdődött október 25-én este a balatonfűzfői Jézus Szíve templomban. A hívek együtt adtak hálát a fiatal vértanú életéért, kérve közbenjárását a családokért, az ifjúságért és a tisztaság lelkületéért. A gyertyafényes imádság csendjében sokan idézték Magdi szavait: „Édes Jézus, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz.”

Másnap reggel Balatonfüredről indult a #TekerjMagdival kerékpáros zarándoklat, amely Balatonfűzfőt és Litért érintve érkezett meg Veszprémbe.

A résztvevők imádsággal, énekkel és derűvel járták végig Bódi Mária Magdolna életének útját, felidézve, hogyan vitte ő is biciklijén a segítséget és a reményt a rászorulóknak.

Amikor a zarándokok megérkeztek a várba, a szentmise kezdetét jelző harangok hívó hangjára lelkes csengőszóval válaszoltak, kifejezve, hogy Magdi öröksége ma is élő és mozgásban van.

A nap folyamán a Magdi Tour interaktív családi program várta a veszprémi várnegyedbe érkezőket. A játékos feladatokon keresztül kicsik és nagyok ismerhették meg Bódi Mária Magdolna életének helyszíneit, üzenetét, tisztaságát, önzetlenségét és örömét.

Sokan vettek részt a vezetett túrákon is a Szent Mihály-főszékesegyházban, az altemplomban és a Szent György-kápolnában.

A nap csúcspontja az ünnepi szentmise volt, amelyet Udvardy György veszprémi érsek mutatott be a Szent Mihály-főszékesegyházban.

A liturgiát a Magyar Légierő Zenekar fuvolásai, valamint a Szent Mihály-főszékesegyház gyermekkórusa tette ünnepélyesebbé, meghitt és emelkedett zenei keretet adva az imádságnak.

Szentbeszédében a veszprémi érsek az evangélium üzenetéből kiindulva az imádság, az igazság és a megigazulás kapcsolatáról beszélt: „Isten tesz igazzá bennünket. Ő, aki mindent odaadott, ugyanakkor mindent kér. Az igaz ember útja az, aki feltétel nélkül bízik, és feltétel nélkül megteszi, amit Isten kér.”

Boldog Bódi Mária Magdolnát a főpásztor olyan példaként állította a megjelentek elé, aki fiatalként „mindent odaadott”, és életét a tisztaság és a Krisztus iránti szeretet áldozataként ajánlotta fel. „Most egy új lehetőséget kaptunk: hogy a Magdiban felismert krisztusi erényeket saját életünkben, közösségeinkben és az egyházmegye szolgálatában is megmutassuk” – fogalmazott Udvardy György.

A Magdi-ünnep napja hangversennyel zárult: a Musica Paenitentiae & Gratiae – Orlando Énekegyüttes adott koncertet a Szent Mihály-főszékesegyházban. A műsorban elhangzó egyházzenei művek a bűnbánat és a kegyelem egységét, valamint Bódi Mária Magdolna életének lelki mélységét idézték meg.

Az ünnephez kapcsolódva a főegyházmegye hitoktatói ajándékként vehették kézbe az új „Boldogok és szentek” memóriajátékot, amely játékos formában mutatja be a szentek jelképeit és életét. A kártyák között természetesen Boldog Bódi Mária Magdolna is szerepel – a bicikli jelképével, amely egykor a jótettek és a szolgáló szeretet eszköze volt.

A Magdi-ünnep hétvégéjén útjára indult a „Hálanapló” elnevezésű közösségi kezdeményezés is, amelynek keretében a hívek leírhatják, hogyan élték meg Magdi boldoggá avatását, és miért éreznek hálát az ő példájáért. E személyes tanúságtételek továbbviszik Boldog Bódi Mária Magdolna örökségét: hogy a mindennapok apró döntéseiben is megélhető a szentség útja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír