„Mozgósít, ...velünk engesztel” – Templombúcsú Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán

Árpád-házi Szent Margit 750 évvel ezelőtt, 1270. január 18-án, 28 éves korában költözött az örökkévalóságba. Újszentmargita, ahogy a település neve is őrzi, szoros kapcsolatban áll az Árpád-házi királylánnyal és névadójával, Antiochiai Szent Margittal.

A templomában 2013 óta őrzik az Árpád-házi szent ereklyéjét is. Margit engesztelő életpéldája követésre hív, mert az ő korához igen hasonló történelmi korban élünk – írta a templombúcsúról szóló beszámolójában Papp László plébános.

Gáspár Mátyás ajaki plébános szentbeszédében felidézte a település 1011 éves történetét.

Mire tanít a község története? – tette fel a kérdést az ajaki plébános. Elsőként arra, hogy elődeink élni akartak itt. Olyan helyen vetették meg a lábukat, bármily veszély fenyegette is őket, melynek nincs természetes védelme, nincs a közelben folyó, hegy. Margita a puszta települése (sokáig így is szerepelt a település: Szentmargitapuszta). Azt is világosan látjuk, hogy a történelmi viharok felett ott van Isten gondviselő jelenléte. Isten cselekszik a néha összevisszaságnak tűnő történelemben is; megőriz viharon, vészen át; erőt ad az újrakezdéshez.

Az ősök tudták, hogy csak Isten megtartó és megerősítő kegyelme által vészelhették át az elmúlt évszázadok veszélyeit: templomot építettek, melynek tornya felfelé mutat. Világos értékrend mellett kötelezték el magukat – hangsúlyozta Gáspár Mátyás.

Mi akarunk-e itt, őseink vérrel szerzett és Isten segítségével megőrzött földjén élni? És hogyan akarunk itt élni? Erre hétköznapi életünkkel; családunk, falvaink, városaink és nemzetünk életével tudunk válaszolni – hangzott el az újszentmargitai templom búcsúünnepén.

A szentmise végén Papp László plébános két levélből olvasott fel. Az elsőben Maksó Péter miskolc-diósgyőri káplán fejezte ki köszönetét azért, hogy egy héten keresztül Miskolc városa láthatta vendégül Szent Margit ereklyéjét, amely Diósgyőrben, Újgyőrben, Selyemréten, Bükkszentkereszten és Martin-kertvárosban is járt.

„Ha a magyar szentek elindulnak, szeretnének valamire figyelmeztetni.

Szent Margit mozgósít, és imára, engesztelésre hív minket, magyarokat országunkért, a világért. Amerre jár, felszítja a hitet, és velünk engesztel.

Vegyük komolyan kérését, és újítsuk meg hitünket Krisztusban, kétszerezzük meg buzgóságunkat” – írta Maksó Péter.

A másik levelet Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye helynöke írta: „Székely János megyéspüspök megbízásából (...) örömmel adom át Boldog Brenner János vértanú áldozópap hiteles ereklyéjét, kézujjcsontjából egy-egy darabkát Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita templomai részére. Isten áldása és Boldog Brenner János közbenjárása kísérje az ereklye előtt imádkozó hívek életét.”

Hamarosan tehát Szent Margité mellett Boldog Brenner János vértanú ereklyéjét is őrzi majd a templom.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Csetneki Csaba, Újszentmargita polgármestere



Magyar Kurír