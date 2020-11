„Napba öltözött férfiak” – Először tartottak online papi rekollekciót a Pécsi Egyházmegyében

Vitathatatlan, hogy nehéz időszakot élünk. A koronavírus-járvány első hullámát az ajtót magunkra zárva vészeltük át; becsukódott a lakásajtó, az iskolaajtó és a templomajtó is. A húsvéti szent három napot, Krisztus mennybemenetelét, a vasárnapokat online szentmisék keretében ünnepeltük. Otthonainkban oltárt rendeztünk be, gyertyákkal, szentképpel, imakártyával, feszülettel, Szűzanya-szoborral. A megélt élethelyzeteket felidézni csupán néhány perc, azonban tagadhatatlan nehézséget jelent, hiszen az akkor kialakult hiányt ma is hordozzuk, és nem tudjuk, hogy milyen hónapok állnak előttünk.

Elképzelni is rossz, milyen lenne online ünnepelni Krisztus születését, ugyanakkor a Szentlélek erejéből fel kell készülni arra, amitől előre fáj a szívünk.

Többek között ez is lehetne a november 9-én tartott online papi rekollekció egyik tanulsága, amelyet Versegi Beáta-Mária szerzetesnővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja vezetett. Én vagyok itt című előadása megerősítő üzeneteket hordozott, miközben a jelenre reflektált. A meghatározott időközönként szervezett lelkinapra ezúttal nem a Magtár Látogatóközpontban vagy Mohácson gyűltek egybe az atyák, hanem ki-ki a maga plébániáján, irodájában ülve online kapcsolódott a lelkigyakorlat elmélkedéséhez, amely során a szerzetesnővér számos elgondolkodtató kérdés felvetésével és ahhoz kapcsolódó gondolattal ajándékozta meg a résztvevőket.

„Hogyan tudjuk a jelenlegi járványhelyzetben a szentségeket úgy bemutatni, hogy annak a gyökeréhez elvezessük a híveket? Ez egy olyan izgalmas téma, amellyel a lelkipásztoroknak dolguk van. Jézus a szentségek által működik hatékonyan közöttünk, a szentségek pedig azt üzenik, hogy Isten velünk van, megtapasztalhatjuk ennek az erejét, viszont nem hunyhatunk szemet afölött, hogy ebben a helyzetben új formát ölt a szolgálat.

Bizonyos tekintetben a papok egyedül maradtak. Egyedül Jézus Krisztussal, aki szavaival, cselekedeteivel, halálával és feltámadásával Isten szavát hordozza. Ezt tudva nekünk is az alapokhoz kell visszatérni, a konkrét valósághoz, Isten egyszülött Fiához”

– hangsúlyozta Beáta nővér, majd Sienai Szent Katalin szavainak felidézésével folytatta az első előadást: „napba öltözött férfiak a papok, és a nap nem más, mint az Eucharisztikus Krisztus”.

A lelkigyakorlat során elhangzott az is, hogy a lelkipásztorok jelen körülmények között hogyan maradhatnak a béke hírnökei, hogyan őrizhetik meg a közösség és az emberi kapcsolatok dinamikáját.

A két részletben megtartott rekollekció előadásai között a papok csoportokban megoszthatták egymással gondolataikat, eddigi tapasztalataikat és azokat a lehetséges utakat, melyek járhatónak bizonyultak a közösségekben.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír