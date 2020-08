„NEK-ed, érted!” – Idén is megrendezték a bugaci lelkigyakorlatos tábort

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be a tábor nyitó szentmiséjét, melynek során akolitussá avatta Kapus Krisztiánt, az egyik fő szervezőt.

A címben szereplő mozaikszó, a NEK a jövő évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra utal – az Oltáriszentség nagy, közös ünnepére készülődve a fiatalok a hét szentségről hallhattak előadásokat, tanúságtételeket. A cél az volt, hogy megismerjék, milyen értékeket nyerhetünk , milyen ajándékokkal gazdagodik az életünk, ha lelkesen felkészülünk és hittel ünnepeljük a szentségeket.

A keresztségről egy fiatal pár beszélt, akik nemrég kereszteltették meg kisgyermeküket. A bérmálásról a kecskeméti főplébánia felnőttként megtérő, érett fejjel megbérmálkozó tagjai. A bűnbocsánat szentségéről Farkas István SP, a betegek kenetéről Kiss József mélyítette el az ismereteket a fiatalokban és a gyermekekben. Az Eucharisztiáról Finta József táborvezető tartott előadást. Az egyházi rend szentségét Joó Balázs mórahalmi plébános mutatta be saját hivatástörténetén keresztül. A házasság szentségéről egy négygyermekes fiatal pár tett tanúságot. Ezenkívül – a fiatalok kérésére – a hit továbbadásáról, a misszióról is szó esett a táborban. Erről Serfőző Levente tartott előadást, majd a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye ifjúsági bizottságában szolgáló fiatal papokkal beszélgethettek a résztvevők az ifjúságpasztoráció útjairól, örömeiről, nehézségeiről.

A táborban az előadásokon kívül csoportbeszélgetések, mindennapi szentmisék, imádságok, éjszakai szentségimádás és keresztúti ájtatosság révén találkozhattak a résztvevők Jézussal, az Ő igéjével. A táborban végig jelen lévő öt paptestvérnek köszönhetően sokan végezték el szentgyónásukat is. A lelki programok mellett azonban jutott idő sok-sok játékra, kézműveskedésre, sportra, táncházra és egyéb közösségi alkalmakra is, ami még jobban összekovácsolta a fiatalokat. A tábor jellegéhez szorosan hozzátartozik a közös munka is, hiszen alapvetően a csoportok dolga ellátni minden olyan feladatot, ami a tábor rendben tartásához, az étkezésekhez és az alapvető működéshez nélkülözhetetlen.

2021-ben előreláthatólag augusztus 1–8. között kerül sor az immár harmincadik Bugaci Lelkigyakorlatos Táborra.

Forrás és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye



