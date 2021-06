„Nekünk kell felvenni a vízzel teli korsót” – Tanévzáró Serfőző Leventével

A megnyitóbeszédet Tóth László egyházmegyei hitoktatási referens mondta, majd Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere köszöntötte a katekétákat.

A tanévzáró ünnepség meghívott előadója Serfőző Levente szeged-csanádi oktatási püspöki helynök, kateketikai és ifjúsági referens volt, aki előadását azzal kezdte: a jelen lévő katekéták erre az alkalomra mindazt magukkal hozták, ami a szívükben van, ami általuk történt a tanév során. E rendkívüli helyzetben nem volt könnyű a helytállás.

Sokan mondják, hogy már nem leszünk ugyanolyanok, mint a járvány előtt. Ez egy vissza-visszatérő szlogen. Nekünk azonban sokkal jobbnak kell lennünk, mint amilyenek voltunk:

Mi vagyunk Istennek a hangja, az arca, akit megmutatunk, akiről beszélünk, és akit közel viszünk az emberekhez.

Ez a viharos időszak nagyon sok mindenre megtanított minket, főként a személyes kapcsolatok megbecsülésére figyelmeztetett. Újra kell építeni a kapcsolatokat, és ehhez személyes jelenlétre van szükség. Ferenc pápa úgy fogalmaz ezzel kapcsolatban, hogy az Egyháznak kilépő Egyházzá kell válnia.

Nekünk (a katekétáknak) kell felvennünk a vízzel teli korsót, és azt mondani, hogy van víz, és ha ezt a vizet iszod, akkor nem leszel olyan szomjas, mint voltál”

– fogalmazott a helynök.

Az előadás második felében a jelenlévők gyakorlati feladatokat oldottak meg. Le kellett írniuk, hogy a hitoktató és az egyházközség mit nyert és mit veszített a Covid-19-világjárvánnyal. Valamint négy-öt fős kis csoportokban arra keresték közösen a választ, hogy mi az, amit az elmúlt másfél évből megtartanának, elengednének vagy megragadnának. A feladatokat rajzos munkával folytatták, ezt követően minden csoportból egy-egy tagnak ismertetnie kellett a csoport álláspontját a témával kapcsolatban.

A felszólalók között voltak, akik úgy látták, az online tér sok új lehetőséget hozott: például nem szükséges a személyes konzultáció egy továbbképzés során, mert ehhez sokat kell utazni, és ez anyagilag és fizikálisan is megterhelő.

Ebéd után az érdeklődők tárlatvezetésen vehettek részt, melynek során megismerkedhettek a Dégenfeld-kastély történetével, majd a programot szentmisével zárták. A szentbeszédet Serfőző Levente mondta, központi gondolatában – Szent Pál apostol kifejezését alkalmazva – az erősségről és a gyengeségről beszélt.

Isten az ember szívébe írta magát, és úgy teremtett meg minket, hogy bennünk van az ő arca és az emberi gyengeségünk is. Ő így szeret, így hívott meg bennünket. Ha Isten így szeret minket, akkor nem szabad félni a gyengeségektől. Nem szabad szégyellnünk azt, hogy nem vagyunk mindenben jók, és nem minden sikerül. Vannak bűneink, és ezek nem is kicsi bűnök, amelyekkel sokszor nem is tudunk mit kezdeni. Az az igazán erős ember, aki mindezekkel szembe tud nézni.

A program szervezői megköszönték Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek a támogatást és Lázár István atyának, hogy házigazdája volt ennek az eseménynek.

Forrás és fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír