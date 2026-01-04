Łódźban rendezik meg a következő európai taizéi találkozót

December 28-tól január 1-jéig a Párizsban tartották a 48. Európai Ifjúsági Taizéi Találkozót. A következő európai találkozónak a lengyelországi Łódź ad otthont.

A párizsi találkozón 15 ezer fiatal vett részt Európából és a világ minden tájáról, köztük ezer ukrán résztvevő, akik jelenlétükkel kifejezték a béke és a testvériség iránti vágyukat. A találkozóra érkezett fiatalokat az Île-de-France régióban élő családok fogadták be.

December 30-án az Accor Arenában tartott esti imádság során Matthew testvér, a taizéi közösség priorja bejelentette, hogy a következő európai találkozó 2026. december 28. és 2027. január 1. között Łódźban, Lengyelországban lesz.

Az első lengyelországi találkozó (Wrocław, 1989–1990) egybeesett a vasfüggöny ledöntésével. A közelgő európai találkozó, amely a hatodik lesz Lengyelországban, felhívás arra, hogy folytassuk a béke építését saját életünkben és a világban. Ahogy Matthew testvér 2026-os levelében megfogalmazta: „másokon keresztül meglepetésünkre felfedezhetünk olyasmit, amit egyedül nem találtunk volna meg”.

Łódźot négy kultúra és négy hagyomány formálta: a katolikus, a protestáns, az ortodox és a zsidó. A város lakói mindennapjaikban megélik az ökumenizmust, vendégszeretetüket és nyitottságukat a sokszínűségben való egységre és a párbeszédre alapozzák.

Forrás és fotó: taize.fr

Szalontai Anikó/Magyar Kurír

