„Öröm és küzdelem egyszerre, amiben Isten felkészít az ő színelátására” – Papszentelés Nyíradonyban

Családtagok, barátok, egykori és jelenlegi munkatársak, Damján-táboros fiatalok kísérték el Gaál Richárdot a Szent Liturgiára, amelyre diakónusként érkezett, de már a Hajdúdorogi Főegyházmegye papjaként távozott.

Az ünnepi Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek celebrálta. A Görögkatolikus Metropólia mindhárom egyházmegyéjéből érkeztek paptestvérek, korábbi diáktársak a szentelésre: több mint húsz görög- és római katolikus pap imádkozott az oltár mellett.

Az énekes szolgálatot a Görögkatolikus Papnevelő Intézet növendékei végezték.

A nap apostoli szakasza Péter második leveléből szólt: „Igyekezzetek még jobban megerősíteni meghívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok megbotlani.”

Az ünnep evangéliumi szakaszát az áldozópappá szentelés előtt álló Gaál Richárd olvasta fel Máté apostol könyvéből (Mt 17,1–9), felelevenítve a Tábor hegyén történt eseményeket, Urunk színeváltozását és Péter apostol szavait:

Uram, jó nekünk itt lenni!”

Szentbeszédében Kocsis Fülöp érsek-metropolita az Úrszínváltozás gazdag evangéliumi tanításáráról elmélkedett.

A történet felveti a kérdést: Miért pont azt a három tanítványt, Pétert, Jánost és Jakabot vitte magával Jézus a Tábor hegyére? Nem kiválóságuk miatt választotta éppen őket. Jutalomként kapták, hogy láthatták Jézus istenségének ragyogását – emelte ki a főpásztor. – A másik kérdés: Miért épp Mózes és Illés jelent meg az Ószövetség alakjai közül? Mózes a Törvényt, Illés pedig a prófétaságot jelképezi. Mindketten részesültek időskorukban Isten különleges látásában. Az Újszövetségben viszont már színről színre láthatjuk Jézus Krisztust és az ő istenségét.

Kit hív meg az Úristen? Nem a legkiválóbbakat, hanem gyarló és gyenge embereket. Istennek szüksége van kiválasztottakra, akikre rábízza üzenetét. De ez a kiválasztottság nem földi kiváltságot jelent. A kiválasztottság szolgálatra, az evangélium hirdetésére jogosít fel – emelte ki Kocsis Fülöp.

Öröm és küzdelem egyszerre, amiben az Úristen felkészít az ő színelátására.

Ezen erő és világosság nélkül lehetetlen a papi szolgálat. „Ha az ember elmerül az imádságban, odaadóvá válik, áldozatokat vállal, nem fél az aszkézistől sem”, és hűséges a szolgálatban, akkor eljuthat oda, hogy láthassa a Tábor hegyi fényt. Ez pedig jutalom – erősítette meg a főpásztor.

Gaál Richárd a papszentelés szertartásnak kezdetén Nyirán János, a Görögkatolikus Metropólia fődiakónusa és Tóth Lóránt hajdúdorogi diakónus kíséretében lépett be a királyi ajtón át a szentélybe. Majd egykori parókusa, Kovács István dunaújvárosi áldozópap és a szentelendő apósa, Dudás László abaújszántói parókus kísérte körül az oltárnál.

Míg a szentelendő az oltár előtt térdelve, fejét az oltárra hajtva imádkozott, Kocsis Fülöp érsek és a jelenlévők a könyörgésekben Gaál Richárd tiszta és feddhetetlen áldozópapi szolgálatáért, állhatatosságáért, egészségéért, üdvösségéért fohászkodtak.

„Péter, Jakab és János számára jutalom volt, hogy láthatták a hegyen Jézus fénylő arcát és fehéren ragyogó ruháját. Számunkra pedig hatalmas kegyelem és ajándék, hogy láthattuk beérni a sok év felkészülés gyümölcsét, amikor Ricsi levetette diakónusi ruháját, és először vehette magára az áldozópapi öltözetet” – írta a szentelésről szóló beszámolójában Tóthné Espán Margaréta.

Az újszentelt szolgáltatta ki az Eucharisztiát, a Szent Liturgia végén pedig az olajkenetben részesítette a jelenlévőket.

Gaál Richárd atya papi jelmondatául a Korintusiaknak írt első levél egy részletét választotta:

Hűséges az Isten” (1Kor 1,9).

Szentelése után el is árulta, miért: „Az évek során egyre inkább megerősödtem abban, hogy Isten soha nem hagy el. »Ha mi megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenek is leszünk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.« (2Tim 2,12–13) Ismerősök, barátok, családtagok becsaphatják az embert, de Isten soha. 2014 júniusában Székesfehérváron, egy virrasztáson kihúztam egy idézetet egy igekosárkából: »Ne félj, csak higgy!« (Mk 5, 36) – ez volt rajta. Azonnal szíven talált. Szerettem volna akkoriban valami kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy Isten tényleg papnak hívott, és ez nemcsak egy illúzió.

Ez az idézet megerősített, és azóta is igyekszem hűséges maradni a meghívásomhoz. Az azóta eltelt 11 évben pedig folyamatosan azt éreztem, hogy az Isten mindig hűséges, bármi történjék is.”

Az újszenteltet Kocsis Fülöp érsek-metropolita a nyár folyamán a nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lelkivezetőjévé, valamint a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ nyíradonyi lakásotthonának lelkivezetőjévé nevezte ki. Szentelését követően pedig – meglévő feladatai mellett – a nyíradonyi görögkatolikus parókiára kapott diszpozíciót segédlelkészként.

Gaál Richárd újszentelt áldozópap első önálló Szent Liturgiáját augusztus 10-én, vasárnap reggel 8 órakor mutatja be a Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt nyíradonyi görögkatolikus templomban.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Király András

Magyar Kurír