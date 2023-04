„A pápa szárnyait képviselitek” – Ferenc pápa az ITA Airways légitársasághoz

Ferenc pápa a hozzájuk intézett beszéde kezdetén megköszönte a jelenlévőknek, hogy ezúttal éppen a „Vatikánban landoltak”. Szeretettel üdvözölt közülük mindenkit, akik valamilyen módon a „pápa szárnyait” képviselik, mert „ez teszi lehetővé a számára, hogy Péter utódjaként elrepüljön a föld végső határáig, és elvigye oda a remény és a béke evangéliumát”. Ferenc pápa néha arra gondol, hogy mi lett volna, ha Szent Pál apostolnak is lehetősége lett volna repülővel utaznia? E képből kiindulva röviden sorra vette a pápák légi utazásainak a történetét.

1964. január 4-e volt, amikor Szent VI. Pál pápa, a Népek Apostola, felszállt az Alitalia DC 8-as gépére – melyek azóta már „nyugdíjba vonultak” –, és így ő volt az első pápa a történelemben, aki repülővel indult apostoli útjára. Montini pápa nagyon vágyott erre a rövid, de nagyon intenzív utazásra, mely őt a Szentföldre vitte. Lelkesedéssel és meghatottsággal számolt be erről a zsinati atyáknak a II. Vatikáni Zsinat második ülésszaka végén. Ez az első, a római Fiumicino reptérről induló és a jordániai Ammanba érkező repülés a pápai utazások egész sorát nyitotta meg a világ körül. Ez lett a pápa péteri lelkipásztori szolgálatának új módja, amely lehetővé tette, hogy Róma püspöke sok olyan emberhez eljuthasson, akiknek soha nem lett volna lehetőségük elzarándokolni Rómába, az Örök Városba. Szent VI. Pál első útját még további nyolc repülés követte, mely az összes kontinenst érintette.

Szent II. János Pál pápával, aki 27 éves pápasága alatt 104 nemzetközi utat tett meg, ez a missziós forma a pápaság szerves részévé vált. Így utazott utódja, XVI. Benedek is, és én is így folytattam az utazásokat – folytatta Ferenc pápa. – Két hét múlva, ha Isten úgy akarja, elindulok Magyarországra, a 41. apostoli útra. És akkor ott lesz még Marseille, Mongólia… és mindaz, ami még a várólistán van.

Az Önök által képviselt olasz légitársaság rendszerint az odaútra viszi el Péter utódját és kíséretét, és bizonyos esetekben ezt teszi a visszaúttal is, vagy ugyanazon az utazáson belül egyik országból a másikba. Ez egy nagyon értékes szolgáltatás, amely hozzáértést, odafigyelést igényel, apró részletekre is, beleértve a nehéz logisztikát is. Mindezt jól tudja a pápa, akinek – mint látható – mozgási nehézségei vannak, de az Önök segítségével továbbra is utazhat!

A pápa megjegyezte: számára fontos, hogy találkozzon emberekkel, közösségekkel, hívekkel, más vallásúakkal, jóakaratú emberekkel… A személyes találkozás, a személyes beszélgetés más, mint jelen lenni egy üzenettel, esetleg egy videóval. Az nem ugyanaz. A pápa azért utazik, hogy megerősítse testvéreit a hitben, hogy közel legyen a szenvedőkhöz, segítse azokat, akik elkötelezettek a béke mellett. Mindez Önöknek köszönhetően is lehetséges. Köszönöm, és amíg Isten akarja, továbbra is együtt repülünk. Kedves barátaim, a legjobbakat kívánom munkájukhoz. És köszönöm ezt a látogatást, nagyon köszönöm. A Szűzanya kísérjen benneteket. Szívből megáldalak titeket és családjaitokat, és kérem, hogy imádkozzatok értem – zárta köszöntő beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír