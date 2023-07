„Papnak lenni gyönyörű” – Ausztriai szentelése után Győrben mutatott be újmisét Héray Márton FSO

Július 9-én újmisét ünnepelt a győri Szent Imre egyházközség. Hála Istennek ez nem ritka esemény, mert a győri kispapok gyakorta töltik nálunk hosszabb-rövidebb lelkipásztori gyakorlatukat és általában vissza szoktak látogatni hozzánk szentelésük után. De rég nem ünnepelhettünk olyan újmisést, akit közülünk hívott meg az oltár szolgálatára az Úr.

Marci „a Szent Imre-templomban nőtt fel”, énekelt a scolában, de aztán inkább az oltár szolgálatát választotta ministránsként. A plébánia honlapján is találkozhattunk vele, hiszen 2011-ben Bogdán Rékával és Horváth Glóriával hárman képviselték az egyházközséget a madridi ifjúsági Vvilágtalálkozón.

Érettségi után Marci még „civil” egyetemen kezdett tanulni, de aztán hamarosan elszólította onnan az Úr. Bátyja, András atya a Krisztus Ügye Lelki Család tagjaként szolgált, így nyilván az ő példája (és imája) is segítette Marcit, hogy amikor megérintette az Úr hívása, ő is ezt a közösséget választotta családjául. 2017 áprilisában Budapesten tette le első fogadalmát és öltötte magára a közösség kórusruháját, amely ünnepen a Szent Imré-s hívek is szép számban jelen voltak.

Tanulmányait Rómában végezte, majd 2022. június 18-án az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros, érsek szentelte diakónussá. Diakónusi évét a bécsi kórházlelkészségen töltötte és ott kezdte meg újmisés papi szolgálatát is.

2023. július 1-jén érkezett el a papszentelés napja. Héray Mártont a bregenzi Jézus Szíve-plébániatemplomban Georg Gänswein érsek – akit a néhai XVI. Benedek pápa magántitkáraként ismerhetünk – szentelte fel kézrátétele és imádsága által. Az ünnepi papszentelési szentmise élő közvetítésének felvétele ITT megtekinthető.

Márton atya rendi és papi küldetéséről szólva Gänswein érsek így kezdte beszédét: „Ma, itt és most történik meg, hogy Márton diakónus személyében a papság találkozik a megszentelt élet karizmájával.

Isten szentségi közreműködésének és az emberi cselekvésnek az imaéletben, az isteni titkokról való elmélkedésben és a lelkipásztori munkában kell kibontakoznia.”

Később a szenvedésről szólva arról beszélt, hogy a mai ember megszüntetni akarja a szenvedést. De ez lehetetlen és nem is lehet cél, hiszen „a szeretet magában foglalja a szenvedés gyümölcsöző átalakítását, amely nélkül nem lehetséges szívbéli megtérés, amely által Isten szeretetébe vonódunk”. A pap szerepéről szólva így folytatta a gondolatot: „a pap küldetésének meghatározó része, hogy megértse az emberek szenvedését, hogy osztozzon benne, hogy együtt szenvedjen vele, és azt Krisztusra, az ő megváltó szeretetére bízza”. Idézném még Márton atya szavait:

„Papnak lenni gyönyörű. Érzem, milyen sokan vágynak egy papra. Az Istennel való találkozást keresik benne.”

Márton atya első ünnepélyes szentmiséjét július 2-án délelőtt 10 órakor mutatta be szintén Bregenzben, az Antoniuskirchében. Az újmisés szónok, Peter Willi atya szentbeszédében egyebek között a Krisztus Ügye Lelki Család alapítójának, Júlia anyának szavait idézte: „Az Egyháznak nagy szüksége van szent papokra, olyan emberekre, akik teljesen és osztatlanul Krisztusnak adják magukat.”

Július 9-én aztán kétszer is újmisére telt meg a győri Szent Imre-templom. A délelőtti újmisére Márton atyát elkísérték szerzetes testvérei és nővérei a Krisztus Ügye Lelki Családból, valamint Bécsből érkezett fiatal ismerősei is. A szentbeszédet Héray András FSO mondta. András atya édesapjukhoz is fordulva (aki a szentelésen nem lehetett jelen) felidézte a közösség szép szokását, amely szerint az újmisés kelyhet fiuk papszentelése előtt egy hosszabb időre megkapják a szülők, hogy imádságukkal töltsék meg azt. Majd idézte szüleik 52 évvel ezelőtti esküvőjük szentbeszédéből Gyimóthy Károly atya mondatait, amelyek szorosan kapcsolódnak az érseknek a szentelési misén mondott gondolataihoz:

„Szeretni annyit jelent, mint áldozatot hozni azért, akit szeretünk.

Ne ijedjetek meg ettől a szótól, hát ne féljetek, mindaz, ami nagy, konkrét és pozitív eredmény, az mind áldozatból születik, mind áldozatból fakad. A hűséges szív szavai Krisztus keresztje fölött hangzanak majd el néhány perc múlva ajkatokról. A kereszt az Isten szeretetének áldozata, amelyből az emberiség megváltása fakad. Kereszt nélkül nem lenne üdvösség, nem lenne megváltás, nem lenne örök élet.”

Az esti szentmisére ismét megtelt a templom. Szokatlan módon az egyházközség ajándékát mindjárt a szentmise elején átadták az újmisésnek, aki nyomban kicsomagolta azt, hogy aztán ezzel a kehellyel (amelybe a Szent Imre-templom nevét gravírozták) mutassa be a szentmisét Márton atya.

Az esti szentmisén részt vett az egyházmegye frissen szentelt diakónusa, Horváth Csaba is.

Mindkét újmise végén hosszú sorokban várakoztak a szentimrés hívek és a meghívott vendégek az újmisés áldásra, amelyért a mondás szerint egy új csizmát is érdemes elkoptatni.

Forrás: Vaday Tamás/Győri Szent Imre Plébánia



Fotó: Josef Güfel (papszentelés); Vaday Katalin és Vaday Tamás

Magyar Kurír