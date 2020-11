„Rózsaszín október” – Új szolgáltatással segíti a mellrák elleni küzdelmet a váradi Caritas

Nők esetében a mellrák a leggyakoribb daganatos betegség világszinten. A műtéti beavatkozásnak és a kemoterápiának számos olyan mellékhatása lehet, amelyek befolyásolhatják a beteg életminőségét, nemcsak fizikai, hanem érzelmi és pszichológiai szempontból is.

A Caritas Catolica új szolgáltatásának alapjául szolgáló eszközöket a segélyszervezet holland partnerei, a Stichting Steungroep Nederland Roemenië, valamint a Stichting Oost-Europa Boskoop biztosítják. Jan és Coby Willemsen, a Stichting Steungroep Nederland Roemenië vezetői elmondták: régi álmuk volt, hogy segítséget nyújtsanak a mellékhatásoktól szenvedő nőknek Romániában is. Szükségük volt egy megbízható helyi partnerre, amely képzett szakemberekkel rendelkezik, és a szolgáltatáshoz szükséges együttérző, emberséges hozzáállás jellemzi – így évek óta együttműködnek a Caritas Catolicával.

Közös programjuk által külső mellprotéziseket, parókákat és ortopédiai melltartókat biztosítanak a daganatos betegséggel küzdő hölgyeknek, hogy könnyebben elviselhetővé tegyék a kezelés másodlagos mellékhatásait. Emellett tanácsadást is biztosítanak a mellamputáció esetén gyakran kialakuló nyiroködéma megelőzésével és kezelésével kapcsolatban.

E segítségnyújtásra nagy szükség van Bihar megyében. Az állami rendszerben háromévente egyetlen ingyenes protézisre jogosultak a betegek, a protézis azonban rendszerint ennél jóval hamarabb elhasználódik; ugyanez a helyzet a parókákkal és ortopédiai melltartókkal. Sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy megvásárolják a kereskedelemben forgalmazott termékeket. Nekik szeretne segíteni a Caritas Catolica. A segélyszervezet székhelyén a melldaganattal kezelt nők szimbolikus adomány fejében bármilyen gyakorisággal válthatnak ki maguknak jó minőségű holland eszközöket. Az anyagi gondokkal küzdők kérvény leadásával ingyenesen is hozzájuthatnak a fent említett eszközökhöz. A szolgáltatás vezető szakápolója pedig nyirokmasszázzsal és kineziológiai tapaszokkal segít a nyiroködéma megelőzésében és kezelésében.

„Hónapok óta készülünk az új szolgáltatás megnyitójára. Holland partnereinktől kaptam a felkérést, hogy vezessem ezt a tevékenységet, és egyben képzési lehetőséget is biztosítottak a nyiroködéma-kezelés és a medical taping területén. A közvetlen környezetemben sajnos több hölgy is van, aki mellrákkal küzd, ez is motivált abban, hogy elvállaljam ezt a szolgálatot, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel és a szerzett tudásom által segíteni tudjak” – nyilatkozta Bőr Gyöngyi részlegvezető.

A nagyváradi karitász új, mellrákkal küzdő nőket segítő részlegét október 27-én nyitották meg. A szolgáltatás nyitott bárki számára.

További információk és időpontegyeztetés a 0770-618 856-os telefonszámon hétfőtől péntekig 8–16 óra között, valamint a Caritas Catolica weboldalán.

Forrás és fotó: Romkat.ro



Fotó: Caritas Catolica; Romkat.ro



Magyar Kurír