Ifjúsági találkozó és nem videokonferencia – Mindenkit vár július elején Máriagyűd

– A járványhelyzet következménye, hogy az utolsó pillanatban kapott zöld utat a 38. Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó. Miben lesz más az idei esemény, mint a korábbiak?

Berecz Tibor: A MIT, mely az Ifjúsági Referatúra második legnagyobb programja az ifjúsági passió után, az idei évben sok meglepetést tartogat. Fontos, hogy betartsuk az előírásokat, ezért idén a kiskorúak nem alhatnak ott a helyszínen, valamint minden programot szabadtéren fogunk megtartani.

Dergez Dorottya: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tölthessük együtt, közösségben július első hétvégéjét a máriagyűdi kegyhelynél. Ám amellett, hogy minden tekintetben betartjuk a korlátozásokat, gondoskodunk róla, hogy maradéktalanul megvalósuljon az összes program, amiért érdemes részt venni a MIT-en, ebben az évben például már két előadó látogat el az eseményre.

Az idei MIT mottója: Csendes Isten a hangos világban, illetve a bibliai mottó: „Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád” (1 Sám 3,10). Ezzel kapcsolatban az első napon, július 3-án 17.30-kor Csókay András doktor fog előadást tartani, másnap 10 órától pedig Orosz István görögkatolikus parókus.

B. T.: Orosz István többször szólt már fiatalokhoz, például az antiochiásokhoz. Mellettük idén is itt lesznek a Pécsi Egyházmegye papnövendékei, akikkel mindenkinek lesz alkalma beszélgetni, emellett műhelyfoglalkozások során a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanuló nigériai papokkal, Mark Kingsley Okaforral és Martin Adimorahhal is lesz lehetőség megismerkedni. Emellett nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a kiscsoportos beszélgetésekre is.

– Meséljetek a szervezésről, hiszen lényegesen másképp zajlott, mint a korábbi 37 alkalommal!

D. D.: Februárban kezdtük el szervezni a MIT-et, és éppen azon gondolkoztunk, mit csináljunk másképp vagy ugyanúgy, mint korábban, amikor egyik napról a másikra bezárták az egyetemeket. A kollégisták hazaköltöztek, a szervezőcsapatból kevesen maradtunk Pécsett. Nem találkozhattunk egymással, megakadtunk, és nem tudtuk, meddig fog mindez tartani. Láttuk, hogy sorra mondják le a fesztiválokat és a nyilvános tömeges rendezvényeket, és bár féltünk a bizonytalanság miatt, mégsem akartunk olyan kijelentést tenni, amiből arra lehetett volna következtetni, hogy elmarad a találkozó. Inkább vártunk, majd amikor adódott a lehetőség, hogy lehet ifjúsági táborokat tartani, újra belefogtunk a szervezésbe. Mindent online egyeztettünk, az internetnek különösen nagy szerepe van az idei MIT megszervezésében.

B. T.: És a lelkesedésnek is, mert hol az egyikünk engedte el az eseményt, hol a másikunk. Végül egymás lelkesedését látva újra felvettük a fonalat.

– Minden eshetőségre felkészültetek? Arra is, hogy lesznek, akik minden jó hír és igyekezet ellenére inkább otthon maradnak?

B. T.: Igyekszünk. Az egyházmegye élő közvetítést biztosít a szentmisék és a két nagy előadás alkalmával. Ez a műhelyekre nem áll, azoknak elveszne a sajátossága, ha online közvetítenénk őket. Azt is üzenjük ezzel, hogy érdemes személyesen jelen lenni. A digitális eszközökkel könnyen eljuthatunk az otthonokba, de senkit sem szeretnénk passzivitásra ösztönözni. Jobban örülnénk, ha mindazok, akik csak tehetik, eljönnének Máriagyűdre. Legyen ez az ifjúsági találkozó olyan, mint egyébként is lenne, de emellett nézzék is minél többen!

D. D.: Bízunk benne, hogy az emberek várják az ilyen programokat, ezért mi a megszokott létszámmal számolunk. Ennek az eseménynek közösségteremtő funkciója is van. Itt sok barátság alakult már, új ismeretségek születnek, és mindig jó élményekkel térnek haza az emberek. Számítunk mindazokra, akik eddig eljöttek, és reméljük, hogy újakat is tudunk vonzani.

– Mivel buzdítanátok azokat, akik még bizonytalanok?

B. T.: A személyes találkozást nem pótolhatja semmi más! Ez a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó és nem a Máriagyűdi Ifjúsági Videokonferencia. Szabadtéren leszünk, mégis együtt leszünk, közösségben! Sok szeretettel várjuk a megszólítani kívánt 16–35 éves korosztályt és egyes programokra a sokáig fiatalokat is!

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír